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दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

बसों पे चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के आह्वान पर विभिन्न हिस्सों से पहुंचे यूथ कांग्रेस व पार्टी कार्यकर्ताओं ने 12 खंभा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. हालात को देखते हुए प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

जंतर-मंतर से शिफ्ट हुआ आंदोलन, सड़कों पर उतरे लोग