दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस व अन्य नेता-कार्यकर्ता देशभर से पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. साथ ही सीईसी के इस्तीफे की मांग की. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 12, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के आह्वान पर विभिन्न हिस्सों से पहुंचे यूथ कांग्रेस व पार्टी कार्यकर्ताओं ने 12 खंभा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. हालात को देखते हुए प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
जंतर-मंतर से शिफ्ट हुआ आंदोलन, सड़कों पर उतरे लोग
प्रदर्शन की शुरुआत 12 खंभा रोड से हुई, जहां कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चूंकि जंतर-मंतर पर धरने और प्रदर्शनों को लेकर पाबंदियां बढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन को व्यापक रूप दिया जा रहा है. इस दौरान सड़कों और बसों पर बैठकर प्रदर्शन लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा गया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच लोग अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए.
वोट चोरी और लोकतंत्र के हनन का आरोप
राजस्थान के सीकर से आए एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि देश का माहौल सबके सामने है. आज हर वर्ग के लोग गुस्से में हैं. राहुल गांधी के आदेश के बाद हम सब यहां जुटे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जो लोग जनता के मतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी. वहीं ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता गर्वित सिंघवी ने कहा कि जो वोट नागरिक के अस्तित्व का सबसे बड़ा और मौलिक अधिकार है, अगर उसी से आम जनता को वंचित कर दिया जाए, तो इससे बड़ा संकट देश के लिए कुछ नहीं हो सकता. हम यहां ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा मांगने आए हैं.
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झांसी से भी पहुंचे कार्यकर्ता
उत्तर प्रदेश के झांसी से पहुंचे प्रफुल तिवारी ने कहा कि नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार उनका वोट है, जिससे वे अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं. ब उसी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगने लगे, तो एक भ्रष्ट तंत्र तैयार होता है. इसी तंत्र को हटाने के लिए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिसकी बानगी आज दिल्ली की सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है. उनके अलावा झांसी से ही आए डॉ. बलवान सिंह यादव ने कहा कि आज का यह दौर अंग्रेजों के शासन जैसा प्रतीत होता है, जहां सरकार लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रही है. देश का हर युवा और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा है.
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