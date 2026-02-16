ETV Bharat / state

अस्पताल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरमाई सियासत, धरने पर बैठे कांग्रेसी

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में तुरंत जांच के आदेश होने चाहिए. बिशनाराम ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन दिया. उन्होंने कहा कि मीडिया में यह मामला सबके सामने आ चुका है. विधायक ने सार्वजनिक मंच से इस मुद्दे को उठाया. इस गंभीर मामले पर जिला प्रशासन ने लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया, इसलिए हम लोग यहां धरने पर बैठ गए हैं. जब तक आदेश जारी नहीं होंगे हमारा धरना यहां जारी रहेगा.

बीकानेरः बीकानेर कांग्रेस के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए. देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा विधायक जेठानंद व्यास के अस्पताल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के बाद इसकी संपूर्ण जांच के लिए जिला कलेक्टर से मिलने आए थे.

गंभीरता को समझे प्रशासनः उधर, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि यह किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के विधायक ने मुद्दा उठाया है. अस्पताल में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती रहती है, लेकिन यदि इस मुद्दे पर चुप्पी देखने को मिलती है तो यह छोटी बात नहीं है. जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा.

यूथ कांग्रेस NSUI भी साथ: वहीं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भंवरलाल कूकना ने कहा कि अस्पताल जैसी जगह पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है. हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और अब प्रशासन के हाथ में हैं कि मामले में निष्पक्षता से सारी जांच हो और जो भर्ती हुई है, उन पर एक बार रोक लगे और नए सिरे से पूरी भर्ती हो.

युवाओं के साथ कुठाराघातः एनएसयूआई के देहात जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण गोदारा का कहना है कि युवाओं के साथ यह छलावा है. युवा पढ़ लिखकर नौकरी की आस करता है उसको रुपया देना पड़ता है, इससे बड़ा युवाओं के साथ कुठाराघात हो नहीं सकता.