धमतरी के नगरी में कांग्रेसियों का प्रर्दशन, स्टेट हाइवे किया जाम, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने भी निकाला मार्च

चक्काजाम की वजह से हाइवे के दोनों ओर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई.

CONGRESS WORKERS STAGE PROTEST
स्टेट हाइवे किया जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 28, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 8:53 PM IST

धमतरी: नगरी वनांचल क्षेत्र में कांग्रेसियों ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रर्दशन किया. प्रदर्शन में सिहावा विधायक अम्बिका मरकाम, पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव सहित कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग में स्टेट हाइवे पर कर्राघाटी मोड़ के पास प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया. बढ़ती बिजली बिल के दरों को कम करने,खराब सड़कों की मरम्मत, धान खरीदी में लापरवाही, माडमसिल्ली बांध से पानी छोड़ने और सोंढूर नहर नाली विस्तार सहित कई प्रमुख मांगो को लेकर करीब दो घण्टे तक प्रदर्शन कर चक्काजाम किया.

स्टेट हाइवे किया जाम: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी सभी मांगें क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांगें हैं. शासन से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग भी नाराज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी सभी 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

स्टेट हाइवे किया जाम (ETV Bharat)

पूरे प्रदेश की बात करें तो क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद खराब है. जगह-जगह गड्ढे हैं. आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. क्षेत्र की जनता लगातार रोड मरम्मत की मांग करते हैं, शिकायत करते हैं कि सड़कें खराब हैं: अंबिका मरकाम, विधायक, सिहावा

आए दिन चाकूबाजी हो रही है, लोग डरे सहमे हुए रहते है. प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है. इधर महतारी वंदन महिलाओं को दिया जा रहा है, उधर हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर दिया गया है: उमेश देव, अध्यक्ष, सरपंच संघ नगरी

बस्तर और सरगुजा के जंगल को काट दिया गया है, ये लड़ाई हम सबकी है जनता को भी हमारी इस लड़ाई में साथ देना चाहिए: प्रदर्शनकारी


हमने प्रदर्शन में शामिल लोगों की शिकायत सुनी है. जो भी उचित कार्रवाई होगी वो शासन तक पहुंचा दी जाएगी: प्रीति दुर्गम, SDM नगरी



कांग्रेस की प्रमुख मांगें

नगरी से धमतरी राज्यमार्ग मरम्मत कार्य कराई जाए.

2. नगरी से कांकेर राज्यमार्ग मरम्मत कार्य पूरा किया जाए.

3. सांकरा से जैतपुरी राज्यमार्ग मरम्मत एवं चौड़ीकरण कार्य हो.

4. सिहावा से बोराई राज्यमार्ग मरम्मत कार्य सरकार कराए.

5. बिजली बिल में बढ़ी दरों को कम किया जाए.

6. नवंबर से धान खरीदी करने केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला समर्थन मूल्य की राशि 186 रू. प्रति क्विंटल दिया जाये, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 3282 रू. की दरों से भुगतान किया जाए.

8. माडमसिल्ली बांध से पानी छोड़ा जाए, जिससे डूब प्रभावित किसान अपनी धान फसल कटाई कर सकें. क्षेत्र की बहुप्रतिक्षीत मांग ग‌ट्टासिल्ली एवं दुगली क्षेत्र में सोंढूर नहर का विस्तार किया जाए.

9. बरबांधा बांध का निर्माण कार्य जो वर्तमान में बंद है, उसे जनभावनाओं को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए.

10. कर्राघाटी से राजपुर मार्ग का डामरीकरण कार्य प्रारंभ किया जाए.

11. सांकरा से बासीन तक पक्की सड़क का चौड़ीकरण किया जाए.

12. नगर पंचायत नगरी में बड़े झाड़ के जंगल को आबादी घोषित कर प‌ट्टा तथा आवास की सुविधा दी जाए.

13. अरसीकन्हार से रिसगांव पहुंच मार्ग पक्की बने.

14. दुगली मेघा मार्ग का त्वरीत निर्माण कार्य प्रारंभ कराए सरकार.

15. जबर्रा पहुंच मार्ग एवं काजल नदी पर पुल निर्माण किया जाए.

सहकारी समिति के कर्मचारियों ने भी निकाला मार्च (ETV Bharat)

धमतरी में भी सहकारी समिति के कर्मचारियों का प्रदर्शन: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी है. इस प्रदर्शन के तहत धमतरी में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. यहां संभाग स्तर का विरोध प्रदर्शन हुआ. इसमें पांच जिलों के कर्मचारी शामिल हुए. इसमें धमतरी, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद जिले में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को बुलंद किया.

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और महा हुंकार रैली धमतरी गांधी मैदान में किया गया, जिसमें समितियों के समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर शामिल हुए. इस दिन ऑनलाइन, ऑफलाइन कार्य बंद रखा गया था. उन्होंने कहा कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और समिति को धान खरीदी से सूखत होने वाली बर्बादी से बचने के लिए यह आंदोलन जरूरी है

Last Updated : October 28, 2025 at 8:53 PM IST

DHAMTARI
NAGRI
STATE HIGHWAY
नगरी वनांचल क्षेत्र
CONGRESS WORKERS STAGE PROTEST

