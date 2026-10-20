जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दो टूक, रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने तक नहीं हटेगा धरना
बड़े नेताओं के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के दोनों मुख्य द्वारों पर धरने पर बैठे हैं और जमकर नारे लगा रहे हैं.
Published : October 20, 2026 at 1:45 PM IST
जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला से दिल्ली प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से कथित मारपीट मामले में प्रदेश की सियासत गरमा गई. महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता सोमवार शाम से पुलिस कमिश्नर पर धरने पर बैठे हैं. पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर बड़े नेताओं के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस कमिश्नरेट में धरना शुरू किया.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एवं अन्य नेता कमिश्नरेट परिसर में धरने पर बैठे हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट के दोनों मुख्य द्वारों पर धरने पर हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक धरने से नहीं उठेंगे, चाहे कितने ही दिन क्यों न हो जाए.
पढ़ें: रितु बराला केस: Zero FIR की मांग पर जयपुर कमिश्नरेट में रातभर डटी रही कांग्रेस, डोटासरा बोले- सरकार के अहंकार का करेंगे दहन
भाजपा का चरित्र उजागर: धरने पर बैठे जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आर.आर तिवाड़ी ने कहा, पुलिस हठधर्मीता कर रही है. भाजपा की डबल इंजन सरकार का चाल चरित्र चेहरा राजस्थान और देश की जनता के सामने आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि देश में कहीं भी किसी अपराध के लिए मुकदमा दर्ज करना हो तो जीरो एफआईआर दर्ज करनी होगी. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब एफआईआर अनिवार्य किया था. राजस्थान की रितु के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने मारपीट की एवं कपड़े फाड़ दिए. उसके शरीर पर चोट के निशान हैं. हम मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज करो. तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली में तुम्हारी पुलिस है तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हो. सरकार और पुलिस तानाशाही कर रही है.
दबाव में सीएम: तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दबाव में काम कर रहे हैं. भजनलाल शर्मा जनता के चुने मुख्यमंत्री नहीं है. वो पर्ची से बने सीएम हैं. अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तब तक भजनलाल एफआईआर दर्ज के आदेश नहीं देंगे. डोटासरा एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधायक धरने पर हैं. सबकी जीरो एफआईआर की मांग कर रहे हैं. दशहरे पर भाजपा का रावण रूपी चेहरा सामने आ चुका. जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे.
पढ़ें: रितु बराला मामले में FIR की मांग पर आज PCC का कमिश्नरेट कूच का आह्वान, रामधुनी गाकर कांग्रेस नेताओं ने गुजारी रात
तानाशाही कर रही पुलिस: महिला कार्यकर्ता ने कहा कि यह तानाशाही कब तक चलेगी. प्रदेश में बहन बेटी को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है. ऐसी सरकार का क्या फायदा. आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. इस सरकार के जाने से ही छात्र, युवा और महिलाओं के हित में होगा. सरकार FIR दर्ज क्यों नहीं कर रही है. यह समझ से परे हैं. यह तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी.
सड़क पर जारी रहेगा आंदोलन: महिला कांग्रेस की जयपुर शहर अध्यक्ष मंजू मीणा ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है. सड़क पर आंदोलन करेंगे. रितु मामले में भी दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
पढ़ें:Ritu Barala Assault Case: जयपुर में FIR दर्ज न होने पर भड़की कांग्रेस, रातभर चला धरना, आज कमिश्नरेट घेराव की चेतावनी
पढ़ें: Ritu Barala Assault Case : राहुल गांधी का डोटासरा को निर्देश, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करवाएं
पढ़ें: NSUI नेता रितु बराला से पुलिस मारपीट, गहलोत, डोटासरा और जूली की कड़ी निंदा, राहुल गांधी बोले- यह शेरनी है