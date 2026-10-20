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जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दो टूक, रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने तक नहीं हटेगा धरना

पुलिस कमिश्नरेट के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला से दिल्ली प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से कथित मारपीट मामले में प्रदेश की सियासत गरमा गई. महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेता एवं कार्यकर्ता सोमवार शाम से पुलिस कमिश्नर पर धरने पर बैठे हैं. पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर बड़े नेताओं के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस कमिश्नरेट में धरना शुरू किया.