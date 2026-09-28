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कांग्रेस का 'कालिख और पुतला कांड', पुलिस महकमे में खलबली

कालिख पोतने के बाद एक्शन में पुलिस, CCTV से हो रही उपद्रवियों की पहचान

कांग्रेस का 'कालिख और पुतला कांड', पुलिस महकमे में खलबली
कांग्रेस का 'कालिख और पुतला कांड', पुलिस महकमे में खलबली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 2:11 PM IST

3 Min Read
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आगरा/ मिर्जापुर: कांग्रेस ने आगरा में सोमवार सुबह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर पैदल मार्च किया. जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. दूसरी ओर उप्र कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजय नगर कॉलोनी स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे. जहां पर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की. इसके अलावा मिर्जापुर में भी कांग्रेस ने CEC का पुतला फूंका.

कालिख पोतने के बाद एक्शन में पुलिस (Video Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस का 'कालिख कांड': प्रदर्शनकारियों ने CEC के पैतृक आवास पर कालिख पोतकर 'वोट चोर' और 'गद्दार' लिख दिया. जिससे पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई. पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आवास पर प्रदर्शन और कालिख पोतने वालों की पहचान कर रही है.

CEC ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन
CEC ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश में भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं. जिसकी वजह से कई राज्यों चुनाव प्रभावित हुआ है. हमारी मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वोट चोरी करने वालों को जवाब दिया जाएगा. कांग्रेस अब ऐसा नहीं होने देगी.- रामनाथ सिकरवार, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस



कांग्रेस का हल्लाबोल: आगरा में जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह के साथ सैंकड़ों कांग्रेसी सुभाष पार्क पर जुटे. जहां से कांग्रेसी नारेबाजी करके एमजी रोड पर निकले. इसके बाद कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की. ज्ञानेश कुमार का मुखौटा लगाकर एक कांग्रेसी के हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया. तभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अनिल यादव और कांग्रेस कमेटी मथुरा के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर अपने कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ विजय नगर कॉलोनी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर पहुंच गए. जहां पर हंगामा किया और नारेबाजी की.

कांग्रेस का 'कालिख कांड'
कांग्रेस का 'कालिख कांड' (Photo Credit: ETV Bharat)


कलेक्ट्रेट पर हंगामा और नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया. मगर, डीएम को ज्ञापन नहीं दिया. क्योंकि, आगरा के डीएम मनीष बंसल तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दामाद है. इसलिए, उन्हें ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है.- अमित सिंह, अध्यक्ष. महानगर



प्रदर्शन की सूचना पर दौड़ी पुलिस: पुलिस ने तत्काल आवास के गेट पर पोती गई कालिख और शब्दों को साफ कराया. अब सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर प्रदर्शन के फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुट गई है.

मिर्जापुर में कांग्रेस ने फूंका पुतला
मिर्जापुर में कांग्रेस ने फूंका पुतला (Photo Credit: ETV Bharat)



मिर्जापुर में कांग्रेस ने फूंका पुतला: मिर्जापुर जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य सूचना आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया.साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस्तीफे की मांग.

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