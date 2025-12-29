अंकिता भंडारी केस पर बीजेपी नेताओं को विरोध! सांसद अजय भट्ट को दिखाए गए काले झंडे
उधम सिंह नगर के जसपुर में सांसद अजय भट्ट का कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध, सकते में आई पुलिस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 29, 2025 at 8:01 PM IST
काशीपुर: उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है. कई जगहों पर बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. आज नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट भी इससे अछूते नहीं रहे. जसपुर से गुजरते हुए उनके काफिले को भी कांग्रेसियों और स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाए.
कांग्रेसियों और स्थानीय लोगों की ओर से अचानक कई झंडे दिखाए जाने से आगे चल रही पुलिस की गाड़ी में एक हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिसकर्मियों ने नीचे उतरकर सांसद अजय भट्ट की गाड़ी को आगे बढ़वाया, लेकिन तब तक अंकित भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर काले झंडे दिखाने वाले अपना काम कर चुके थे.
सांसद अजय भट्ट के काफिले को दिखाए गए काले झंडे: दरअसल, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन सांसद अजय भट्ट को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जसपुर के सुभाष चौक पर काले झंडे दिखा दिए और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सांसद की सुरक्षा के साथ ही पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगते नजर आए.
पुलिस ने काले झंडे दिखाने वालों को हिरासत में लिया: कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने काफिले को रोक कर विरोध जताते हुए तेज स्वर में जमकर नारेबाजी की. अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे कांग्रेसियों ने सुभाष चौक पर सांसद अजय भट्ट के काफिले को रोक कर काले झंडे दिखाते हुए विरोध जताया. हालांकि, बाद में जसपुर कोतवाली पुलिस ने तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने हिरासत में लिया.
"अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था. जिस तरह से उर्मिला सनावर की ओर से बीजेपी नेताओं की हकीकत सामने लाई जा रही है. आज पूरे मामले में सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर काले झंडे दिखाए गए हैं."- सुखबीर सिंह भुल्लर, कांग्रेसी कार्यकर्ता
सांसद अजय भट्ट ने कही ये बात: वहीं, क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट का कहना था कि जो आरोपी हैं, वो जेल में सजा काट कर रहे हैं. अगर किसी के पास सबूत है तो उसे सोशल मीडिया के जरिए सामने लाने की बजाए कोर्ट में दिखाएं.
"अंकिता भंडारी के साथ जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए. जिन लोगों पर सीधे मुकदमे हुए थे, वो आज जेल में है और आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं. कोर्ट में भी उसका सीधा ट्रायल चल रहा है. यदि किसी के पास कोई सबूत है तो आप उसे न्यायालय में दिखाएं ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसे सामने लाएं."- अजय भट्ट, सांसद, नैनीताल उधम सिंह नगर
