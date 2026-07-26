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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने निकाला विजय जुलूस, अशोक अरोड़ा बोले- 'ये युवाओं और छात्रों के संघर्ष की बड़ी जीत'

छात्रों के बलिदान की जीत हैः उन्होंने कहा कि "देश के युवाओं ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया है. अशोक अरोड़ा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि "जब तीन कृषि कानून किसानों पर थोपे गए थे, तब 13 महीने तक संघर्ष चला और सैकड़ों किसानों के बलिदान के बाद सरकार को कानून वापस लेने पड़े थे." उन्होंने कहा कि "इस छात्र आंदोलन में भी 26 छात्रों ने अपनी जान गंवाई और उनका बलिदान भी इस जीत का हिस्सा है."

अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने का अधिकार: इस दौरान थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "संविधान ने देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने का अधिकार दिया है, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से वह न संविधान का सम्मान करती है और न ही लोकतंत्र का."

कुरुक्षेत्रः दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र में विजय रैली निकाली. यह रैली अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाली गई. रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शामिल हुए और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए.

'लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है': अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और यह जीत देश के युवाओं और छात्रों की जीत है. उन्होंने कहा कि "कोटा, देहरादून और जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान राहुल गांधी ने संसद के भीतर और बाहर लगातार छात्रों की आवाज उठाई." उनका कहना था कि "इस जीत में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का भी बड़ा योगदान है."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी (ETV Bharat)

'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत है': वहीं, कुरुक्षेत्र कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि "यह जीत देशभर के छात्रों की जीत है." उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि "उसे भी इस पूरे घटनाक्रम से सीख लेनी चाहिए. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोकतंत्र, युवाओं और छात्रों के संघर्ष की बड़ी जीत है."

महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रैली का हुआ समापनःइस विजय रैली में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहाबाद से विधायक रामकरण काला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे रैली का समापन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर किया गया.

हांसी में कांग्रेस का विजय जुलूस (ETV Bharat)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हांसी में कांग्रेस का जश्न: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हांसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में विजय मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लंबे समय से छात्र और युवा विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे. उनका कहना था कि इस इस्तीफे को युवाओं के संघर्ष की जीत के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि कथित नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के दौरान कई छात्र-छात्राएं मानसिक तनाव से गुजरे और कुछ ने आत्महत्या जैसा दुखद कदम भी उठाया. नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक हैं और भविष्य में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए.

कांग्रेस का विजय जुलूस (ETV Bharat)

'यह देशभर के छात्रों और युवाओं की एकजुटता का परिणाम है': नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि यह युवाओं के संघर्ष की जीत है. युवाओं की लगातार उठी आवाज के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. यह देशभर के छात्रों और युवाओं की एकजुटता का परिणाम है. साथ ही उन्होंने कहा कि युवा अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाना जानते हैं.

सोनीपत में कांग्रेस का विजय जुलूस (ETV Bharat)

सोनीपत में कैंडल मार्च के स्थान पर विजय मार्च निकालाः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सोनीपत में शनिवार शाम को कैंडल मार्च के स्थान पर विजय मार्च निकाला. यह मार्च गांधी चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड के निकट स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ. यह विजय मार्च देश के साहसी छात्रों, युवाओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दृढ़ नेतृत्व को समर्पित रहा, जिनके लगातार और मजबूत संघर्ष ने सरकार को आखिरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया. मार्च का नेतृत्व शहरी जिला अध्यक्ष कमल दिवान और ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया ने किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग उठाई.