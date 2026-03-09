ETV Bharat / state

दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सरकार से मांगा जवाब

कार्यक्रम के दौरान पूर्व निगम पार्षद बीना ढकोलिया ने कहा कि आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ रही है. उन्होंने कहा कि रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है.

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता जय प्रकाश ने किया. रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी करते हुए अपनी नाराज़गी जताई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में इलाके में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए हैं. साथ ही बढ़ती महंगाई और खासकर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

वहीं कांग्रेस नेता भंवर सिंह ने कहा कि बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई आज देश के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं और सरकार को इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक सूद ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है और सरकार को जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए.

वहीं कांग्रेस नेता तरुण गर्ग ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और वादों के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही, उससे साफ लगता है कि सरकार जनता को राहत देने के बजाय उन्हें ठगने का काम कर रही है.

प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह का दबाव बन रहा है, उसमें देश की सरकार को मजबूत और जनता के हित में फैसले लेने चाहिए.

रैली के आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान आम जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है. प्रदर्शन के दौरान इलाके में पुलिस की मौजूदगी भी रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

ये भी पढ़ें-