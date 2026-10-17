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भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान पर बयान के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस...केस दर्ज करने एवं गिरफ्तारी की मांग

बूंदी में मदन राठौड़ के खिलाफ नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bundi )

जोधपुर/बूंदी/कुचामन सिटी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है. कांग्रेस ने शनिवार को कई शहरों में प्रदर्शन किया एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की. जोधपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहे पर प्रदर्शन किया. वहीं बूंदी में जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने राठौड़ के बयान को देश की भावनाओं के खिलाफ बताया एवं उन्हें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मदन राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की. इस बीच, डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रोष जताया.

जोधपुर में चौराहे पर प्रदर्शन: जोधपुर में जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहे पर मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस की पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि भाजपा के लोग देश को तोड़ने वाले हैं. इनको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है. जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बयान की निंदा की एवं मदन राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.