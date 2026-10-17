भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान पर बयान के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस...केस दर्ज करने एवं गिरफ्तारी की मांग
कांग्रेस ने राजस्थान भाजपा के मुखिया के बयान को देश की भावनाओं के खिलाफ बताया.
Published : October 17, 2026 at 4:19 PM IST
जोधपुर/बूंदी/कुचामन सिटी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है. कांग्रेस ने शनिवार को कई शहरों में प्रदर्शन किया एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की. जोधपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहे पर प्रदर्शन किया. वहीं बूंदी में जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने राठौड़ के बयान को देश की भावनाओं के खिलाफ बताया एवं उन्हें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मदन राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की. इस बीच, डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रोष जताया.
जोधपुर में चौराहे पर प्रदर्शन: जोधपुर में जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई सड़क चौराहे पर मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस की पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि भाजपा के लोग देश को तोड़ने वाले हैं. इनको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है. जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बयान की निंदा की एवं मदन राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन: बूंदी जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि पीसीसी के निर्देश पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए. कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए एवं बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया. मीणा ने कहा कि पाकिस्तान पर पुलवामा और पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या को लेकर देश में रोष है, उसी पाक की तरफ से मदन राठौड़ का युद्ध लड़ने की बात कहना बेहद शर्मनाक है. ऐसे बयान देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हैं. जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कभी जिन्ना की मजार पर जाने तो कभी पाक के पक्ष में बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बयान गंभीर राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े करता है.भाजपा नेतृत्व को तत्काल उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त करना चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही अस्वीकार्य है.
मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करें: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मदन राठौड़ ने पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से युद्ध लड़ने संबंधी बात कहकर बेहद आपत्तिजनक है. यह राष्ट्रहित के खिलाफ है. प्रदेशाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए. इस दौरान बूदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकरण मीणा, लक्ष्मण बैरवा, चंद्रावती कंवर आदि मौजूद थे.
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डीडवाना में विरोध प्रदर्शन: उधर, डीडवाना-कुचामन जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. पूर्व विधायक चेतन डूडी के निवास से रैली निकाली गई, जो अंबेडकर सर्किल पहुंची. कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के खिलाफ नारे लगाए. डूडी ने कहा,भाजपा के लोगों का न आजादी के आंदोलन से सरोकार रहा और न ही आज देश की संप्रभुता से कोई लेना-देना है. मदन राठौड़ का बयान भाजपा नेताओं का असली चेहरा उजागर करता है.राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि मदन राठौड़ का बयान भाजपा के दोहरे चरित्र को बेनकाब करता है.
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