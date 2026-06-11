जीतू पटवारी के सामने दरी लेकर प्रदर्शन की सजा, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला
रतलाम जिला कांग्रेस सचिव संजय चौहान ने निष्कासन की जानकारी देते हुए बताया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:38 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने दरी लेकर विरोध दर्ज कराना कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया है. दोनों युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. अनोखे अंदाज में जमीन पर बिछाई जाने वाली दरी ओढ़ कर विरोध प्रदर्शन करने वाले गौरव पोरवाल और संजय रावल को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है.
सोशल मीडिया पर पार्टी विद्रोही काम और अनुशासनहीनता किए जाने पर कार्रवाई
दोनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को योग्यता अनुसार पद नहीं दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया था. रतलाम जिला कांग्रेस सचिव संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. दोनों के द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी विद्रोही कार्य करने और अनुशासनहीनता किए जाने पर यह कार्रवाई जिला अध्यक्ष के निर्देश पर की गई है.
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दरअसल बीते दिनों दरी लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पहुंचे कार्यकर्ता गौरव पोरवाल और संजय रावल ने पार्टी के आम कार्यकर्ता होने की पीड़ा अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर बताई थी. प्रदर्शन करने वाले दोनों कार्यकर्ताओं की यह मांग थी कि जमीनी कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछाते हैं, उन्हें भी पार्टी में पूरा सम्मान मिलना चाहिए.
दोनों कार्यकर्ताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से किया गया निष्कासित
नामली में आयोजित जिला कांग्रेस के सम्मेलन में दोनों कार्यकर्ता दरी लेकर खड़े हो गए थे. इन्हें मनाने के लिए जिला कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे लेकिन दोनों ने जीतू पटवारी से मिलकर ही अपनी समस्या बताई थी. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दोनों कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठकर चर्चा भी की थी और उन्हें संतुष्ट कर रवाना किया था. हालांकि जिला कांग्रेस कमेटी ने दोनों कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है.
कार्यकर्ताओं ने कहा, कहा कि हमने तो प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष एक कार्यकर्ता की समस्या रखी थी
जिला कांग्रेस सचिव संजय चौहान ने बताया कि जिलाध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. जिसमें दोनों कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियां संचालित करने एवं वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अनुशासनहीनता करने के आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. बहरहाल पार्टी से निष्कासित किए जाने पर गौरव पोरवाल और संजय रावल ने कहा कि हमने तो प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष एक कार्यकर्ता की समस्या रखी थी. कार्यकर्ताओं की बात रखने पर भी उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है. इस संबंध में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे.