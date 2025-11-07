ETV Bharat / state

बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की फोटो को पहनाई मच्छरदानी

सीएम की तस्वीर को ओढाई मच्छरदानी ( फोटो सौजन्य: पार्षद प्रफुल्ल हटीला )