बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की फोटो को पहनाई मच्छरदानी
बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो पर मच्छरदानी चढ़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया.
Published : November 7, 2025 at 8:01 PM IST
बीकानेर: बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो पर मच्छरदानी चढ़ाई और 'सद्बुद्धि यज्ञ' किया. यह प्रदर्शन दीनदयाल उपाध्याय सर्कल पर स्थित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के आस-पास जमा हुए पानी और सफाई व्यवस्था के खराब हालात के विरोध में किया गया.
कांग्रेस के पार्षद प्रफुल्ल हटीला और नेता सुमित कोचर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की फोटो को मच्छरदानी ओढ़ाकर संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रशासनिक लापरवाही से डेगूं जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की उपेक्षा के कारण पहले भी शहर में डेंगू के मामले बढ़े हैं.
पढ़ें: डेंगू से कोटा में सीजन की पहली मौत, नर्सिंग स्टूडेंट की गई जान... हालात ऐसे अस्पतालों में लगानी पड़ी मच्छरदानी
जमा है गंदा पानी: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्य मार्ग पर स्थित यह सद्भावना केंद्र सीवरेज लाइन और सड़क के काम के चलते बंद पड़ा है और वहां पानी जमा हो गया है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अधिकारी बेलगाम हैं. उन्होंने कहा कि जिस इलाके में एक सरकारी कार्यालय के ऐसे हालात हैं, तो पूरे शहर की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.