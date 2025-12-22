ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का सभी जिलों में प्रदर्शन, कहा- 'महात्मा गांधी का अपमान'

जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी की. उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा.

Congress Protest In Jaipur
कलेक्ट्रेट पर पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 2:13 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. इस विरोध के तहत कांग्रेस ने सोमवार को देशभर में प्रदर्शन किया. इसके तहत राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टरों को सौंपे गए. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर शहर और अजमेर ग्रामीण के संयुक्त प्रदर्शन में शामिल हुए. इधर, अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार की मंशा मनरेगा कानून को खत्म करने की ही है. सरकार यदि इसे चलाना ही चाहती तो वीबी जी राम जी की जगह जी ग्राम जी योजना ले आती.

राजधानी जयपुर में भी जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया. इसके बाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर केंद्र सरकार से महात्मा गांधी का नाम फिर से बहाल करने की मांग की. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योजना का नाम वापस महात्मा गांधी के नाम पर नहीं किया गया तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस ने इस कदम को महात्मा गांधी का अपमान बताया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटा देने से उनका सम्मान कम नहीं होगा. जब तक भारत देश रहेगा, तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा.

कांग्रेस के प्रदर्शन को संबोधित करते जिलाध्यक्ष तिवारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मनरेगा को लेकर कांग्रेस का जैसलमेर में विरोध प्रदर्शन, कहा, 'सरकार ने किया ग्रामीण गरीबों पर सीधा हमला

जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर.आर. तिवारी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधायक गंगा देवी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी ने कहा​ कि गांधी की हत्या हथियारों से कर सकते हो, लेकिन उनकी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते. आज दुनिया भारत को गांधी के देश के नाम से जानती है. 130 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है. जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थीं, तब देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए यह नई योजना लाई गई थी. देश के किसानों और गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए यह बेमिसाल योजना लाई गई थी, जिसका नाम महात्मा गांधी मनरेगा योजना था.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का आरोप, 'भाजपा ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर, जोगाराम बोले,'कार्य दिवस और मजदूरी बढ़ाई'

गांधी की विचारधारा से मत करो नफरत: तिवाड़ी ने कहा कि कोई महात्मा गांधी से नफरत कर सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा से नहीं. उनकी विचारधारा आज भी दुनिया के हर कोने में गरीब और मजदूरों की आवाज है. तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है. आने वाले दिनों में लगातार वार्डों, ब्लॉकों में प्रदर्शन करेंगे. इस आंदोलन को ग्रासरूट लेवल तक लेकर जाएंगे.

अलवर में धरना: मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में अलवर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया. इस दौरान राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की होती तो वह 'वीजी रामजी' योजना के बजाय 'जी ग्रामजी' योजना लाती, लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ इस कानून को खत्म करने की है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान ही मनरेगा योजना को खत्म करने की मंशा जाहिर कर दी थी, जब उसने कहा था कि 'मनरेगा के गड्ढे ज्यादा हो गए हैं और इसे बंद करने की आवश्यकता है'. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनरेगा का स्वरूप बदलना गांव के किसान व मजदूरों के साथ बड़ा धोखा है. उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांव में लोगों का पलायन रुका था और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी थी, साथ ही बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली थी. लेकिन सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि नई योजना में केंद्र सरकार ने ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार देने की बात कही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी ग्रामीणों को 50 से 57 दिनों तक ही काम मिल पाता रहा है. ऐसे में 125 दिन का काम देने की बात ग्रामीणों के साथ छलावा है.

पढ़ें: अरावली पहाड़ियों पर केंद्र की परिभाषा को SC के स्वीकार किए जाने के बाद भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान

बूंदी में प्रदर्शन: मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने और अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को कमजोर करने की कथित साजिश के विरोध में सोमवार को बूंदी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की अगुवाई विधायक हरिमोहन शर्मा, जिलाध्यक्ष महावीर मीणा, वरिष्ठ नेता सी.एल. प्रेमी एवं पूर्व विधायक रामनारायण मीणा ने की. कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कार्यकर्ता 'गांधी के नाम से छेड़छाड़ बंद करो', 'अरावली बचाओ, देश बचाओ' और 'केंद्र सरकार होश में आओ' जैसे नारे लगाते रहे.

CONGRESS PROTEST
भीलवाड़ा में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री जाट (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें: अरावली हमारी मां है...प्रदर्शनकारियों ने लहराई तख्तियां, उदयपुर में धक्का-मुक्की

भीलवाड़ा में केंद्र सरकार के खिलाफ बोले पूर्व मंत्री जाट: देहात जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामलाल जाट की मौजूदगी में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम परिवर्तन पर विरोध प्रदर्शन किया गया. पूर्व मंत्री जाट ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार मुगलों की परंपरा पर चल रही है. उन्होंने अरावली के नए नियमों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इसके तहत सरिस्का में बंद पड़ी खानों को खोलने का काम किया जा रहा है. पूर्व मंत्री जाट ने कहा कि पहले मनरेगा का एक्शन प्लान ग्राम पंचायत बनाती थी, जबकि वर्तमान कानून से ग्राम पंचायतों से यह अधिकार छीन लिया गया है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को इस कानून में बदलाव से पहले देश के अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रियों से चर्चा करनी चाहिए. अरावली को लेकर जारी नई गाइडलाइन का भी कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन में विरोध किया.

TAGGED:

CONGRESS RALLY
MNREGA
MAHATMA GANGHI NREGA
VB G RAM G
CONGRESS PROTEST IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.