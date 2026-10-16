सरवाड़ थाने के बाहर डटे कांग्रेस कार्यकर्ता, हंसराज गुर्जर की रिहाई की मांग
कांग्रेस ने ऐलान किया कि गुर्जर की रिहाई तक कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहेगा. कांग्रेस नेता डॉ. रघु शर्मा भी धरने में शामिल हुए.
Published : October 16, 2026 at 3:37 PM IST
केकड़ी: जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का आक्रोश दूसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सरवाड़ पुलिस थाने के बाहर धरने पर डटे रहे. गुरुवार रात से ही कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर टेंट लगाकर मोर्चा संभाल रखा है. रातभर चले धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंसराज गुर्जर की तत्काल रिहाई की मांग की. धरने में केकड़ी, सरवाड़, सावर, भिनाय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.
धरने को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए. मौके पर एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता और नसीराबाद डीएसपी के नेतृत्व में नसीराबाद सिटी, भिनाय, सराना, सरवाड़, सावर, केकड़ी सिटी व केकड़ी सदर थानों की पुलिस तथा पुलिस लाइन का भारी जाप्ता तैनात रहा. थाने के आसपास बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया.
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डॉ. रघु शर्मा ने गिरफ्तारी को बताया अवैध: धरने के दौरान पूर्व मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित और अवैध बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश के चलते हंसराज गुर्जर को फंसाया जा रहा है. एफआईआर में दर्ज सामान्य धाराओं के अलावा जांच के दौरान गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं, ताकि उन्हें जमानत न मिले और जेल भेजा जा सके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी और कार्यकर्ता की रिहाई तक धरना जारी रहेगा.
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न्यायालय के आदेशानुसार होगी कार्रवाई : एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील ने बताया कि मामले की जांच सराना थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा द्वारा की जा रही है. अनुसंधान पूर्ण होने के बाद हंसराज गुर्जर को सरवाड़ न्यायालय में पेश किया गया है. न्यायालय जो भी आदेश देगा, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और शांतिपूर्ण धरने की अनुमति है.