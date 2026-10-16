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सरवाड़ थाने के बाहर डटे कांग्रेस कार्यकर्ता, हंसराज गुर्जर की रिहाई की मांग

डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Kekri )

केकड़ी: जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हंसराज गुर्जर की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का आक्रोश दूसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सरवाड़ पुलिस थाने के बाहर धरने पर डटे रहे. गुरुवार रात से ही कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर टेंट लगाकर मोर्चा संभाल रखा है. रातभर चले धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंसराज गुर्जर की तत्काल रिहाई की मांग की. धरने में केकड़ी, सरवाड़, सावर, भिनाय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.