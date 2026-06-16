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बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का हल्ला बोल! सड़क पर बैठ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की.

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महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 10:04 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई बदरपुर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कांता शर्मा ने की.

प्रदर्शन के दौरान कांता शर्मा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों, खासकर महिलाओं के लिए घर का बजट संभालना बेहद मुश्किल कर दिया है. उनका कहना था कि रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दूध, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान आम परिवारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है.

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और आम जनता इसकी मार झेलने को मजबूर है.

कांता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर हर वस्तु की कीमत पर पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही.

महंगाई पर महिलाओं का फूटा गुस्सा
महंगाई पर महिलाओं का फूटा गुस्सा (ETV BHARAT)

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने, पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जनता से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन

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