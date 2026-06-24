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कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; गुल्लक लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, महानगर अध्यक्ष बोले- "राम मंदिर चढ़ावा मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई हो"

कानपुर/कानपुर देहात : अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जुटे नेता और कार्यकर्ता अपने हाथों में गुल्लक लिये नजर आये. उन्होंने जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा. जिसमें मामले की तत्काल एफआईआर दर्जकर कानूनी एक्शन लेने की मांग की गई है.





महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ पैसों की हेराफेरी का मामला नहीं है, बल्कि देश-विदेश के करोड़ों सनातनी राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं और आस्था का सवाल है. प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट को एक गुल्लक सौंपते हुए सांकेतिक विरोध दर्ज कराया.





उनका कहना था कि मंदिर के कोष में हुई कथित गड़बड़ी से आम जनता बेहद आहत है और वे इसी आक्रोश को प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने आए हैं. कांग्रेसियों का तर्क है कि जब तक इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक एसआईटी या किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी की जांच महज एक औपचारिकता और लीपापोती बनकर रह जाएगी.







महानगर अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन को इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए. अगर दान राशि में कोई हेरफेर या चोरी हुई है, तो पुलिस विभाग अब तक मुकदमा दर्ज करने से क्यों कतरा रहा है? और यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर किस आधार पर आंतरिक जांच की जा रही है?









महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में भक्तों द्वारा समर्पित की गई राशि बेहद पवित्र है. जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा आस्था से सराबोर है, ऐसे में यदि उस पवित्र धन का दुरुपयोग हुआ है, तो दोषियों को संरक्षण देने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.