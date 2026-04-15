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मिर्जापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नौवें दिन धरना प्रदर्शन जारी, बुद्धि-शुद्धि यज्ञ कर जताया विरोध

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नौवें दिन धरना प्रदर्शन जारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जुट होकर बुधवार को बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया. टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. शिवकुमार पटेल के नेतृत्व में डीएम कार्यालय परिसर में 24 घंटे रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

मिर्जापुर जनपद स्थित अहरौरा और अष्टभुजा टोल हटाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया.

मिर्जापुर : जनपद स्थित जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बुद्धि-शुद्धि यज्ञ कर विरोध दर्ज कराया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. शिवकुमार पटेल ने बताया कि आज धरने का हमारा नौवां दिन है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अहरौरा में जो फर्जी तरीके से टोल टैक्स लगाया गया है, मात्र 13 किलोमीटर पर वह टोल टैक्स फर्जी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा विंध्याचल क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा लगाया गया है, यह दोनों फर्जी हैं. इस टोल टैक्स के विरोध में और 20 किलोमीटर पूरे जनपद के लोगों को फ्री पास जारी किया जाए, इसके लिये हम लोग यहां धरने पर बैठे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एनएच के अधिकारियों को बुलाने की मांग की थी. अगर अधिकारी यह कह दें कि जो लोग धरने पर बैठे हैं, हम लोगों की मांग अगर गलत है तो हम तुरंत हट जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग सही है तो जनता के लिये उस टोल टैक्स को हटाने का काम करिये और जनता को राहत दीजिए. उन्होंने कहा कि आज धरना प्रदर्शन का नौवां दिन है. आज बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया गया है.

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