महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का SSP ऑफिस पर हल्ला बोल, गेट पर रोका तो पुलिस से हुई नोकझोंक
पुलिस द्वारा कार्यालय के मुख्य गेट पर रोके जाने से कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 4:40 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में इसी जुलाई के महीने में महिला उत्पीड़न के तीन मामले सामने आए थे. पहली घटना रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में एक युवती के अपहरण और गदरपुर नेशनल हाईवे के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की दर्ज हुई थी. दूसरी घटना रुद्रपुर क्षेत्र में ही 13 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्ज हुई थी. तीसरी घटना में एक सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था. इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है. उन्होंने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया.
महिला सुरक्षा को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी: रुद्रपुर में महिला सुरक्षा और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस द्वारा कार्यालय के मुख्य गेट पर रोके जाने से कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विरोध में कांग्रेसी गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. बाद में एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
दुष्कर्म की घटनाओं पर जताई चिंता: प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक माह के भीतर जनपद में दो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं. हाल ही में ओमेक्स अंडरपास के समीप युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. ऐसी घटनाओं से महिलाओं और छात्राओं में भय का माहौल है तथा आम लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
एसएसपी ऑफिस के गेट पर रोकने से कांग्रेसी हुई नाराज: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से एसएसपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया. उनका आरोप था कि सत्ता पक्ष के नेताओं को पुलिस कार्यालय में बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश करने और ज्ञापन देने की अनुमति दी जाती है, जबकि विपक्षी दलों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए नाराजगी जताई.
कांग्रेस ने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं: कांग्रेस नेता संजय जुनेजा ने कहा कि-
देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चियों के साथ इस प्रकार की जघन्य घटनाएं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि जिले में छेड़छाड़, उत्पीड़न, दुष्कर्म और अन्य महिला अपराधों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में आने-जाने वाली छात्राएं भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.
-संजय जुनेजा, कांग्रेस नेता-
कानून व्यवस्था मजबूत बनाने की मांग: ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने मांग की कि जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए. संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, सार्वजनिक स्थानों और सुनसान इलाकों में निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए तथा महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था विकसित करने और अपराध की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की भी मांग की गई.
एसपी ने कहा महिला सुरक्षा पर गंभीर है पुलिस: प्रदर्शन के बाद एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनका ज्ञापन स्वीकार किया. उन्होंने आश्वस्त किया कि-
महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है. सभी शिकायतों और मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा जिले में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.-उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी-
एसपी सिटी के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया.
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