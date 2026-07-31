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महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का SSP ऑफिस पर हल्ला बोल, गेट पर रोका तो पुलिस से हुई नोकझोंक

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में इसी जुलाई के महीने में महिला उत्पीड़न के तीन मामले सामने आए थे. पहली घटना रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में एक युवती के अपहरण और गदरपुर नेशनल हाईवे के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की दर्ज हुई थी. दूसरी घटना रुद्रपुर क्षेत्र में ही 13 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्ज हुई थी. तीसरी घटना में एक सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था. इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है. उन्होंने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया.

महिला सुरक्षा को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी: रुद्रपुर में महिला सुरक्षा और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस द्वारा कार्यालय के मुख्य गेट पर रोके जाने से कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विरोध में कांग्रेसी गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. बाद में एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

दुष्कर्म की घटनाओं पर जताई चिंता: प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक माह के भीतर जनपद में दो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं. हाल ही में ओमेक्स अंडरपास के समीप युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. ऐसी घटनाओं से महिलाओं और छात्राओं में भय का माहौल है तथा आम लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

एसएसपी ऑफिस के गेट पर रोकने से कांग्रेसी हुई नाराज: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से एसएसपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया. उनका आरोप था कि सत्ता पक्ष के नेताओं को पुलिस कार्यालय में बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश करने और ज्ञापन देने की अनुमति दी जाती है, जबकि विपक्षी दलों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए नाराजगी जताई.