बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल! पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर चल रहे वाहनों को पोस्टर के माध्यम से जागरुक करते दिखाई दिए.
Published : May 15, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में आज से डीजल,पेट्रोल और CNG के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई इससे पहले दूध के दाम में भी इजाफा किया गया था. महंगाई की मार से जनता परेशान है तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है. दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है.
दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
6 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा था देश में महंगाई बढ़ रही-कांग्रेस कार्यकर्ता
वहीं इस दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ज्योत्सना गोगिया ने बताया कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है लेकिन जो सरकार है वह नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही मानते हैं. विपक्ष की बातों को सुना नहीं जाता आज नतीजा यह है कि जैसे ही राज्यों के चुनाव समाप्त हुए हैं वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने आते हैं और लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, ज्यादा गाड़ी का प्रयोग मत करिए और अब पेट्रोल,डीजल और CNG के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे पहले दूध के दाम में भी बढ़ोतरी की गई थी.
पीएम को सिर्फ चुनावों की चिंता, देश से उन्हें मतलब नहीं-कांग्रेस कार्यकर्ता
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की कोई चिंता नहीं सिर्फ उन्हें चुनाव जीतने पर ध्यान रहता है और चुनाव जीत जाने के बाद देश की जनता के लिए महंगाई बढ़ा दी जाती है.
वहीं प्रदर्शन में शामिल सुभाष बताते हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अभी फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गये हैं. इससे पहले दूध के दाम भी बढ़ गए थे.
5 राज्यों में चुनाव खत्म, फूटा महंगाई का बम-कांग्रेस
वहीं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोरा बताती हैं कि जैसे ही पांच राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही अब देश में महंगाई बढ़ने लगी है. पहले दूध का दाम बढ़ा और अब डीजल पेट्रोल और सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है.
बता दें डीजल और पेट्रोल पर ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है तो वही सीएनजी के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. वहीं इससे पहले गुरूवार को दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था.
ये भी पढ़ें- दूध के बाद अब पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के भी बढ़े दाम; जानें दिल्ली के लोगों ने क्या कहा ?
ये भी पढ़ें- आम आदमी को झटका! 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दूध के दाम, लोगों ने कहा- तनख्वाह वही पर बढ़ रही महंगाई