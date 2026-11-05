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होटल को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने दिया धरना तो काले झंडों से घेरने निकली बीजेपी, जानिए मामला

कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जताया विरोध ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में एक होटल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में धरना प्रदर्शन किया. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए. आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठा रही है. पार्टी ने इसे प्रदेश के संसाधनों और जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते उग्र विरोध करने की चेतावनी दी.

हरीश रावत ने साधा निशाना: पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार, कई बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों को लीज के नाम पर कौड़ियों के भाव बेचने का काम कर रही है. इससे भाजपा के कोष में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन उत्तराखंड राज्य कंगाल हो जाएगा. इसलिए कांग्रेस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया है. भाजपा सरकार ने पहले ही यूपी सरकार को होटल अलकनंदा के बराबर में दूसरा होटल बनाने के लिए जमीन देकर महापाप किया है और जबकि स्वाभाविक रूप से अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलना चाहिए था.

निजीकरण का किया विरोध: अब सरकार, अलकनंदा होटल को कौड़ियों के भाव बेचने जा रही है, इनका बस चले तो ये अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी बेच दे. लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी. जहां-जहां भी उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने सरकारी जमीनों को बेचने का काम किया है, वहां वहां धरने प्रदर्शन करके विरोध जताया जा रहा है. अलकनंदा होटल का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा और कांग्रेस द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. काले झंडे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: होटल अलकनंदा को पीपीपी मोड पर लीज पर दिए जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच भाजपा कार्यकर्ता भी सरकार के समर्थन में उतर आए. कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोलते हुए बैरागी कैंप के गेट पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर कांग्रेसियों को दिखाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया. ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. चुनाव के समय पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस सरकार की सही नीतियों का विरोध कर रही है. धामी सरकार के नेतृत्व में राज्य में सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है. ऐसी संपत्तियों से राजस्व बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा. कांग्रेस राज्य का विकास नहीं चाहती. कई सालों अलकनंदा होटल की जिस संपत्ति पर उत्तराखंड का हक नहीं था, उसे धामी सरकार ने आपसी सहमति से उत्तराखंड राज्य को दिलवाया है. काश कांग्रेस ने अलकनंदा होटल की संपत्ति की पहले सुध ले ली होती तो, परिसंपत्तियों का बंटवारा बहुत पहले हो गया होता. चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है.

-आशुतोष शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष-