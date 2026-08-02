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राजधानी में जर्जर रोड के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, सड़कों पर रोप दिए बेशर्म के पेड़

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भोपाल के शासन-प्रशासन को जगाने के लिए सड़कों के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाए गए. विकास के दावों के विपरीत यहां के सड़कों की जर्जर हालत है. स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और स्थानीय पार्षद डॉ. रेहान सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाए है.

शासन-प्रशासन को जगाने के लिए सड़कों के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाए

भोपाल: राजधानी भोपाल में बदहाल सड़कों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सड़कों के गड्ढों में बेशर्म के पौधे रोपकर अनोखा प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वार्ड नं 41 के पूरे क्षेत्र में सड़कें बदहाल हैं. भोपाल नगर निगम भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है. बीजेपी की महापौर, विधायक और पार्षद होने के बावजूद सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं.

कांग्रेस नेता शावर खान ने कहा "महापौर, विधायक और पार्षद बेशर्म हो चुके हैं. तीन बार भूमि-पूजन होने के बाद भी सड़के नहीं बनी. यहां बड़े-बड़े गड्डे देखे जा सकते हैं. आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जर्जर सड़कों में पानी भर रहा है. अगर सड़कों को जल्द नहीं बनाया गया तो हम ये बेशर्म का पौधा महापौर के निवास में घुसकर लगा देंगे."

वार्ड नं 41 में क्षेत्र की सड़कें बदहाल (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने की जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग

प्रदर्शन में शामिल स्थानीय नागरिकों ने भी खस्ताहाल सड़क, जलभराव और सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं किया गया. क्षेत्रवासियों ने मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और स्थानीय पार्षद पर क्षेत्र की उपेक्षा करने के आरोप लगाए.

लोगों का कहना है कि राजधानी होने के बावजूद जैसा विकास कार्य भोपाल में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है. सड़कों की हालत जर्जर है. बारिश का मौसम चल रहा है. थोड़ी भी बारिश होने पर क्षेत्र में पानी भर जाता है. हमारा घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है.