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पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष विनय कुमार के साथ कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं संग विक्रमादित्य सिंह ने भी पिता और उनके कार्यों को किया याद.

Ex CM Virbhadra Singh 5th death anniversary
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि पर शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

'वीरभद्र सिंह ने लोगों के दिलों में बनाई जगह'

हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने केवल विकास कार्य ही नहीं किए, बल्कि लोगों के दिलों में भी स्थान बनाया. उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा. विनय कुमार ने कहा कि साल 2012 से 2017 के कार्यकाल में उन्हें बतौर सीपीएस उनके साथ काम करने का अवसर मिला. वीरभद्र सिंह पूरे हिमाचल को एक दृष्टि से देखते थे और प्रदेश के कोने-कोने में विकास कर हिमाचल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है.

Ex CM Virbhadra Singh 5th death anniversary
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

1962-2021 तक विभिन्न पदों पर रहे

पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने 6 दशक तक देश और प्रदेश की राजनीति में लोगों के मत पर राज किया. साल 1962 में पहली बार उन्होंने महासू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा. इसके बाद से लगातार साल 2021 तक वे विभिन्न पदों पर रहकर जनता की सेवा करते रहे. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिंह को विभिन्न पदों पर लोगों की सेवा करने का मौका मिला. उन्होंने हिमाचल और कांग्रेस को मजबूत किया, मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों, सड़कों और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका दायित्व है कि वे वीरभद्र सिंह के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ें.

Ex CM Virbhadra Singh 5th death anniversary
विक्रमादित्य सिंह ने 5वीं पुण्यतिथि पर पिता को किया याद (ETV Bharat)

44 सड़कें बहाल, 60 अभी भी बंद

वहीं, मानसून से प्रभावित सड़कों की स्थिति पर हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते कल प्रदेश में 104 सड़कें बंद थीं, जिनमें से 44 को खोल दिया गया है, जबकि करीब 60 सड़कें अभी भी बंद हैं. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनें तैनात की गई हैं. लोगों से मौसम को देखते हुए जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने और एहतियात बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. बीते कल 3 घंटे तक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा कर सड़कों को बहाल रखने की रणनीति तैयार की गई है, ताकि लोगों को परेशानी न हो.

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Last Updated : July 8, 2026 at 4:05 PM IST

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