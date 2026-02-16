ETV Bharat / state

देहरादून में कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हरीश रावत बोले- सत्ता से बेदखल होगी बीजेपी

देहरादून में हजारों कांग्रेसियों का लोक भवन कूच, हिरासत में लेकर भेजे गए पुलिस लाइन, बाद में पुलिस ने छोड़ा

CONGRESS MARCH DEHRADUN
गणेश गोदियाल को ले जाती पुलिस (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 16, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर लोक भवन घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को भारी पुलिस बल ने हाथीबड़कला में रोक दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कुछ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, पुलिस ने करीब 500 कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, फिर बसों में भरकर पुलिस लाइन छोड़ दिया.

कांग्रेस के लोक भवन घेराव में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुईं. काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन भेज दिया.

कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया (वीडियो- ETV Bharat)

कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच देखने को मिली गहमागहमी: इससे पहले देहरादून के परेड़ ग्राउंड में तमाम कांग्रेसी जुटे. जिसके बाद जुलूस और रैली निकाल कर लोक भवन (राजभवन) कूच किया. जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने हाथीबड़कला के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. जिस पर कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली.

हालांकि, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उनके समर्थक पहला बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्य बैरिकेड्स तक पहुंचने में सफल भी रहे, लेकिन वहां से आगे जाने नहीं दिया गया. जबकि, पहले से ही पार्टी के सभी बड़े नेता और विधायकगण सड़क पर लगाए गए मुख्य बैरिकेड के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करते रहे. इसके बाद मुख्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.

Congress March Dehradun Lok Bhawan
महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को ले जाती पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

गणेश गोदियाल बोले- बीजेपी को राज्य से किया जाएगा अपदस्थ: पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि राज्य की सरकार ने पुलिस के बल पर जन भावनाओं को दबाने का काम किया है. यहां से सभी कांग्रेस जनों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्य से अपदस्थ करने के लिए उनका यह प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा.

Congress March Dehradun Lok Bhawan
बस पर चढ़े प्रदर्शनकारी (फोटो- ETV Bharat)

"आज परिवर्तन का जन सैलाब सड़कों पर उतरा है. कांग्रेस जन आज हजारों की संख्या में गावों के दूर दराज के क्षेत्रों से निकाल कर देहरादून की सड़कों पर आए हैं. सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता से बेदखल होगी."- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CONGRESS PROTEST DEHRADUN
देहरादून कांग्रेस लोक भवन कूच
पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेता
POLICE DETAIN CONGRESS WORKER
CONGRESS MARCH DEHRADUN LOK BHAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.