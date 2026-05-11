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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मिली जमानत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

साहिबगंज: झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खबर मिलते ही बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. बरहड़वा, श्रीकुंड, कोटालपोखर, मयुरकोला आदि अन्य गांवों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को गुलाल लगा कर खुशी का इजहार किया. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देर से ही सही न्याय की जीत हुई है.

लगभग दो साल जेल में रहे आलमगीर आलम

झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग और टेंडर घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके निजी सचिव (पीए) संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के आवास से ईडी ने लगभग 32 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया था. इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत 14 और 15 मई को रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया गया था. 15 मई को कई घंटे पूछताछ के बाद देर रात को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.