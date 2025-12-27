अजमेर और डीडवाना में अरावली बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस, पुलिस से कहासुनी
अजमेर में पुलिस ने पैदल मार्च में बंद कराया डीजे तो गुस्साए पूर्व विधायक जयपाल. डीडवाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च.
Published : December 27, 2025 at 3:53 PM IST
अजमेर/कुचामन सिटी: अरावली पर्वत शृंखला के संरक्षण की मांग लेकर अजमेर और कुचामन-डीडवाना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अरावली बचाने के लिए कांग्रेसियों ने पैदल मार्च किया. मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से कहासुनी भी हुई. हालांकि मामला ज्यादा नहीं गरमाया. कांग्रेसी हाथों में झंडा और अरावली बचाओ के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आगे बढ़े. कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया. आमजन से अरावली बचाने की मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया.
इससे पहले अजमेर में महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और डीजे के साथ पैदल मार्च शुरू किया.सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने डीजे बंद कराया और केवल माइक के इस्तेमाल की इजाजत दी. इस बीच पूर्व विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल आ गए. जयपाल ने थाना प्रभारी को खरी खोटी सुनाई तो वे पीछे हट गए. कांग्रेस का पैदल मार्च जिला मुख्यालय के बाहर से होते अंबेडकर सर्किल के बाद कचहरी रोड होता गांधी भवन पहुंचा. कांग्रेसियों ने मोदी सरकार से राजस्थान की लाइफ लाइन अरावली बचाने की मांग की.
पढ़ें: Save Aravalli : अरावली खत्म हुई तो राजस्थान ही नहीं दिल्ली की दहलीज तक होगा रेगिस्तान, देखिये ये ग्राउंड रिपोर्ट
अरावली क्षेत्र में 70 खान अलॉट: शहर कांग्रेस अध्यक्ष जयपाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने 70 खानें अरावली क्षेत्र में आवंटित की, जबकि केंद्र अरावली बचाने की मीडिया के सामने बातें करता है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अरावली को बर्बाद कर राजस्थान के अस्तित्व को खतरे में डालना चाहते हैं. अरावली को बर्बाद कर पर्यावरण को खत्म करने की साजिश है. कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है. उन्होंने कहा कि चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने की नई राज्य सरकार राजस्थान के अस्तित्व को दाव पर लगाना चाहती है. अरावली बचाने के लिए केंद्र सरकार जब तक निर्णय नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
अरावली लाइफ लाइन: पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि अरावली बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. अरावली नहीं होती तो राजस्थान समेत कई जिलों और राज्यों को थार का रेगिस्तान निगल जाता. ना पीने का पानी मिलता और ना शुद्ध हवा. अरावली हमारी लाइफ लाइन है.
पढ़ें:Save Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- गहलोत अपनी सरकार में भाटा, रेता और नल की टोंटी तक खा गए...
कांग्रेस का आंदोलन रहेगा जारी: कांग्रेस के पूर्व देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने अरावली बचाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पैदल मार्च निकाला है ताकि आमजन को अरावली बचाने की मुहिम में जोड़ा जा सके. अरावली को बर्बाद करने की मंशा कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी.
3 दिन में पुलिस से दूसरी कहासुनी: तीन दिन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यह दूसरी कहासुनी है. पहली घटना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से दरगाह में चादर पेश करने जाते वक्त राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के काफिले के साथ मौजूद पूर्व मंत्री नसीम अख्तर को धानमंडी के पास रोके जाने से हुई थी. तब पुलिस को बैक फुट पर आना पड़ा था.
पढ़ें: Save Aravalli :अरावली में खनन ने खड़ा किया संकट, कभी निकलती थी 5 नदियां, अब एक ही बची
तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे: उधर, कुचामन-डीडवाना जिला कांग्रेस कमेटी ने डीडवाना में हॉस्पिटल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. जिलेभर से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. अरावली की नई परिभाषा तय करने पर विरोध जताया. कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार पर अरावली पर्वत शृंखला को खनन माफियाओं के साथ मिलकर खत्म करने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि नई परिभाषा से अरावली क्षेत्र में तेजी से खनन गतिविधियां बढ़ेगी और पर्यावरण को नुकसान होगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है. अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.