अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, बीजेपी पर साधा निशाना

पिथौरागढ़ के बेरीनाग में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाल कर विरोध जताया.

Congress workers candle march
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 7:52 AM IST

पिथौरागढ़: जिले के बेरीनाग में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कैंडल मार्च निकाला. पूर्व दर्जा राज्यमंत्री खजान गुड्डू और नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च नया बाजार से शुरू होकर शहीद चौक पहुंची. इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. पूरे नगर में कांग्रेसियों ने कैंडल हाथ में लेकर अंकिता को न्याय दो, सीबीआई जांच कराओ और दोषियों को सजा दो जैसे नारों से गूंज उठा.

इस प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हालांकि लोगों का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. इस अवसर पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराई जाती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. जल्द बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर गांव-गांव तक आंदोलन किया जायेगा. कैंडल मार्च में गंगोलीहाट, राईआगर, गणाई गंगोली, चौकोडी, थल से बड़ी संख्या महिलाएं ओर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे.

गौर हो कि उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस ने वीआईपी कंट्रोवर्सी को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. कांग्रेस मामले को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेर रही है. कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक न्याय ना मिलने का आरोप लगाते हुए रैली निकाल कर विरोध जता रही है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के ऑडियो के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है.

कांग्रेस को बैठे बैठिए मुद्दा मिल गया है, जिसे कांग्रेस भुना रही है. इस रिकॉर्डिंग में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक वीआईपी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है. बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर बातचीत की. साथ ही सीएम धामी ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

