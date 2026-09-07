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सीएम आवास कूच से पहले परेड ग्राउंड में लगा कांग्रेसियों का जमावड़ा, हाथीबड़कला पर रोके गए, दून की यातायात व्यवस्था चरमराई

हल्द्वानी रामलीला मैदान शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस का सीएम आवास घेराव, शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता

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कांग्रेस का सीएम आवास कूच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 2:34 PM IST

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देहरादून: आज हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार 7 सितंबर को राजधानी देहरादून का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के दौरान कथित अपमान के विरोध में आज देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री आवास कूच से पहले परेड ग्राउंड में लगा कांग्रेसियों का जमावड़ा: मुख्यमंत्री आवास घेरने से पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में अलग-अलग जिलों से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पहुंचे हैं. यहां कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से जनसभा को संबोधित किया गया. नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में खड़गे के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह लोकतांत्रिक परंपराओं और विपक्ष के सम्मान के खिलाफ है.

गणेश गोदियाल ने किया ये आह्वान: कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि-

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने का आह्वान किया है. परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है. मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाती रहेगी.
-गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष-

देहरादून की यातायात व्यवस्था चरमराई: कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इस प्रदर्शन के चलते देहरादून के विभिन्न इलाकों में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. इधर परेड ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत विपक्ष के विधायकों की ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया. उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च पर निकले हैं.

हाथीबड़कला पर रोके गए कांग्रेसी: परेड ग्राउंड में इकट्ठा होने और पार्टी के बड़े नेताओं के संबोधन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया. हालांकि, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस की टीम ने हाथीबटकला चौकी के समीप बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया.
ये भी पढ़ें: हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद, कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल

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