बिलासपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल, कलेक्टोरेट घेरने के दौरान हुई पुलिस से झूमा झटकी

बिलासपुर : कांग्रेस ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव करने की कोशिश की.इस दौरान नेहरु चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कलेक्टोरेट की ओर कूच किया,लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी को रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में मूलभूत सुविधाएं बढ़ने के बजाए घटने लगी हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश

आपको बता दें कि गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेहरू चौक पर इकट्ठा हुए थे. जनप्रतिनिधियों के आने के बाद सभी कार्यकर्ता कलेक्टोरेट की ओर कूच किए. इस दौरान पुलिस ने कलेक्टोरेट के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही कलेक्टोरेट के नजदीक पहुंचे वैसे ही पुलिस ने सभी को रोक दिया.इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरेकेड्स पार करने की कोशिश की.इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोक झोंक हुई.

बिलासपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





सरकार से त्रस्त है जनता