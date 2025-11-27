बिलासपुर में कांग्रेस का हल्लाबोल, कलेक्टोरेट घेरने के दौरान हुई पुलिस से झूमा झटकी
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश की.
बिलासपुर : कांग्रेस ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव करने की कोशिश की.इस दौरान नेहरु चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कलेक्टोरेट की ओर कूच किया,लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी को रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में मूलभूत सुविधाएं बढ़ने के बजाए घटने लगी हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश
आपको बता दें कि गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेहरू चौक पर इकट्ठा हुए थे. जनप्रतिनिधियों के आने के बाद सभी कार्यकर्ता कलेक्टोरेट की ओर कूच किए. इस दौरान पुलिस ने कलेक्टोरेट के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही कलेक्टोरेट के नजदीक पहुंचे वैसे ही पुलिस ने सभी को रोक दिया.इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरेकेड्स पार करने की कोशिश की.इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोक झोंक हुई.
सरकार से त्रस्त है जनता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश दुबे के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आज इस सरकार से त्रस्त है. वर्तमान में जो सरकार है उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है. जनता की अनदेखी करते हुए लगातार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं. आज हर वर्ग सरकार के फैसले से नाराज है.
क्या है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग
- जर्जर एवं खस्ताहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत हो
- बिजली बिलों में कथित अनियमितताओं और बढ़ते शुल्क पर रोक लगे
- धान खरीदी व्यवस्था में सुधार साथ ही किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान
- छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर अघोषित रोक समाप्त करने एवं रजिस्ट्री दरों में कटौती
- पुराने मकान और झोपड़ियों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक
