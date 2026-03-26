62 के हुए हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, ड्रोन से पुष्प वर्षा के बीच समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन्मदिन पर काटा 62 किलो का केक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना 62 वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. छात्र राजनीति से प्रदेश की राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक प्रदेश भर से ओकओवर शिमला पहुंचे. मुख्यमंत्री ने पारंपरिक धुनों के बीच 62 किलो का केक काट कर जन्मदिन मनाया. इस दौरान ओक ओवर पर ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री समर्थकों के साथ नाटी डालते हुए भी नजर आए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन पर सचिवालय कर्मचारी यूनियन ने अवेयरनेस वॉक का भी आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने जन्मदिवस के मौके पर प्रदेश भर से मिल रही बधाइयों के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के के लिए लगातार काम करते रहेंगे. साथ ही उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने की वजह से डेफर किए गए वेतन में भी कर्मचारियों से सहयोग की अपील की.
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले समय में सरकार और अच्छे फैसले लेगी. जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया की आने वाले तीन से चार महीनों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आम जनता तक पहुंचने वाला बजट पेश किया है. इस जन्मदिन के मौके पर प्रदेशवासियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि वे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा है. चुनौतियां हमेशा उनके साथ चलती हैं, उन्हें चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ाने में आनंद आता है. उन्होंने चुनौतियों से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि चुनौतियों के साथ चलकर उन पर विजय पाई. यही उनकी क्षमता और सबसे बड़ी ताकत है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से उन पर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की भी अपील की.
वहीं, प्रदेश में बिजली नीति से जुड़े फैसलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली क्षेत्र में ये सुधार की शुरुआत है. पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना सोचे समझे बिजली पर सब्सिडी दी. बिजली पर सभी को सब्सिडी दे दी गई, जिसमें बड़े होटल भी शामिल हैं. उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को अपने खजाने से 2500 करोड़ सब्सिडी के देती थी. उनकी सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार लाया गया. अब 1200 करोड़ की सब्सिडी बिजली बोर्ड को सरकारी खजाने से जाती है. वह इस दिशा में और सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं. वे इस खर्च को 800 से 1000 करोड़ पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं. आने वाले वक्त में प्रदेश में बिजली और सस्ती होगी.
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