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कांग्रेस का नगर निगम मुख्यालय घेराव, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन, कांग्रेसी बोले- 'हम तो नहाएंगे'

नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )