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कांग्रेस का नगर निगम मुख्यालय घेराव, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन, कांग्रेसी बोले- 'हम तो नहाएंगे'

प्रदर्शन के दौरान नगर निगम चुनाव का असर भी देखने को मिला.

नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन
नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 1:37 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में जल भराव, गड्ढे, क्षतिगत सड़क, सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से सोमवार को नगर निगम मुख्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी होती रही. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए दोनों तरफ से वाटर कैनन चलाएं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता वहां से पीछे हटने की बजाय वाटर कैनन के पानी में नहाने लगे. इस दौरान काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम का मुख्यालय के बाहर ही जमे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.

डोटासरा जूली के नेतृत्व में पहुंचे थेकार्यकर्ता : सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में टोंक रोड स्थित नेहरू प्लेस से पैदल मार्च करते हुए नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया. कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी नगर निगम के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी. कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए निगम मुख्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की होती रही. बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से वाटर कैनन चलाकर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया.

पढे़ं. BJP Protest : राहुल गांधी पर हमलावर हुई भाजपा, जयपुर में पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने छोड़ी वाटर कैनन

वाटर कैनन चलाया तो नहाने लगे कांग्रेसी : प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए तो पीछे हटने की बजाय कांग्रेस कार्यकर्ता वाटर कैनन के पानी में नहाने लगे. पुलिस को दोनों तरफ से कई बार कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन चलाना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे. करीब एक घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता वहां से चले गए. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान नगर निगम चुनाव का असर भी देखने को मिला. बड़ी संख्या में कांग्रेस का टिकट पाने के लिए उम्मीदवारी कर रहे कार्यकर्ता अपने-अपने समर्थकों को लेकर धरने प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

नगर निगम पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता
नगर निगम पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

प्रदर्शन के चलते टोंक रोड पर लगी जाम की लंबी कतारें : कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते टोंक रोड पर जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने टोंक रोड पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक ट्रैफिक जाम से जूझते हुए नजर आए. प्रदूषण के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रोहित बोहरा, रफीक खान, अमीन कागजी, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे.

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