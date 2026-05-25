पानी की किल्लत पर आर-पार: कांग्रेस का जल भवन पर मटका फोड़ प्रदर्शन, सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
कांग्रेस नेताओं की चेतावनी,समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जल कनेक्शन काटेंगे.
Published : May 25, 2026 at 1:57 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. जबकि जयपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध पानी से लबालब है. इसी बीच जनता को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज राजधानी जयपुर के जल भवन पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 24 घंटे में जलापूर्ति की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जल कनेक्शन काटेंगे. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी,कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा, अमीन पठान सहित कई अन्य नेता सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन से पैदल मार्च करते हुए जल भवन पहुंचे और जल भवन का घेराव किया. कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए जल भवन के दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए गए थे वहीं पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त किया गया.
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक जल भवन के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और अंदर घुसने का प्रयास किया. कांग्रेस नेता रफीक खान अमीन पठान, पुष्पेंद्र भारद्वाज कार्यकर्ताओं के साथ में गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे और प्रशासन से गेट खुलवाने की मांग करने लगे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर ही मटके फोड़ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.
पानी की कोई कमी नहीं फिर भी नहीं हो रही सप्लाई : वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है. बीसलपुर बांध और प्रदेश के अन्य बांध पानी से लबालब हैं लेकिन जलदाय विभाग की गलत नीतियों के चलते लोगों को भीषण गर्मी में परेशान पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है. सरकार ने पानी के लिए कोई कंसल्टेंसी प्लान नहीं बनाया, जिससे जयपुर आसपास के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. पहले जयपुर में गंदा पानी आ रहा था तो भाजपा विधायक को गंदा पिलानी पिलाने का काम किया.
प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में हमारी मांगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के जल कनेक्शन काटेंगे. अगर पानी के लिए जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा और कर्फ्यू जैसे हालात होंगे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी.
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पानी माफिया और टैंकर माफिया को पनपा रही सरकार : कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जयपुर में पानी माफिया हावी है लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है. मजबूरन 50 रुपए का कैंपर लोग खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि अकेले किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 37 किलोमीटर लंबी बीसलपुर की लाइन बिछी हुई है लेकिन उसमें पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है. 42 डिग्री टेंपरेचर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता पानी के लिए प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने कहा कि बीसलपुर योजना भी कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी लेकिन अब अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.
कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान का कहना है कि इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है की सबसे पॉश माने जाने वाले सिविल लाइंस इलाके में ही पानी नहीं आ रहा है जयपुर और पूरे प्रदेश में पानी माफिया और टैंकर माफिया फल फूल रहा है. सबको पता है कि बीसलपुर में पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन टैंकर माफियाओं को पनपाने के लिए जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है अगर 24 घंटे में व्यवस्था नहीं सुधरी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और तमाम मंत्रियों के जल कनेक्शन काट देंगे और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.