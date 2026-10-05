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कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, हुड्डा बोले- "अपराध और नशे से बिगड़ी प्रदेश की हालत"

कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह शामिल हुए. इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा.

बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर हुड्डा का हमला: इस दौरान मीडिया से बातचीत में ​पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "कांग्रेस पूरे हरियाणा में इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन कर रही है. इनका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाना तथा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर जनसमस्याओं पर विचार-विमर्श करना है. ​हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. प्रदेश में अपराध और नशे का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक और युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है." कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)