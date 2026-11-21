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बिजौलियां में कांग्रेस जीती, फिर भी प्रधान की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार, जानें समीकरण

बिजौलियां पंचायत समिति ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा/ बाड़मेर: बिजौलियां पंचायत समिति में कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, फिर भी प्रधान पद की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार हैं. प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और कांग्रेस के आठों विजयी सदस्यों में इस वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं है. इधर भाजपा ने 7 सदस्य होने के बावजूद सत्ता की राह खुली है. भाजपा में पति-पत्नी दोनों इसी आरक्षित वर्ग से विजयी हुए हैं. इधर, बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जिला प्रमुख की सीट पर दबदबा कायम रखने में कामयाब हुई है, जबकि 67 साल बाद भी कांग्रेस का गढ़ ढहाने में भाजपा असफल रही है.