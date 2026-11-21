बिजौलियां में कांग्रेस जीती, फिर भी प्रधान की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार, जानें समीकरण
बिजौलियां में प्रधान पद एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन भाजपा का निर्विरोध प्रधान बन सकता है.
Published : November 21, 2026 at 12:40 PM IST
भीलवाड़ा/ बाड़मेर: बिजौलियां पंचायत समिति में कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, फिर भी प्रधान पद की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार हैं. प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और कांग्रेस के आठों विजयी सदस्यों में इस वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं है. इधर भाजपा ने 7 सदस्य होने के बावजूद सत्ता की राह खुली है. भाजपा में पति-पत्नी दोनों इसी आरक्षित वर्ग से विजयी हुए हैं. इधर, बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जिला प्रमुख की सीट पर दबदबा कायम रखने में कामयाब हुई है, जबकि 67 साल बाद भी कांग्रेस का गढ़ ढहाने में भाजपा असफल रही है.
भीलवाड़ा जिले की बिजौलियां पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ने राजनीति का अनोखा गणित सामने ला दिया है. यहां कुल 15 वार्डों में कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली. अब असली खेल प्रधान पद के आरक्षण ने बिगाड़ दिया. प्रधान का पद अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित है. कांग्रेस के आठों विजयी सदस्यों में इस वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं है, जबकि भाजपा के दो विजयी सदस्य इसी वर्ग से हैं.
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भाजपा की ओर से शिवराम सोयल और संपत देवी खटीक दोनों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में बहुमत से एक सीट पीछे रहने के बावजूद भाजपा के लिए प्रधान पद की राह खुलती नजर आ रही है. बिजौलियां की राजनीति में अब सबकी निगाहें 27 नवंबर को होने वाले प्रधान चुनाव पर टिकी हैं. प्रधान पद के लिए मतदान व उम्मीदवारों की घोषणा के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. वहीं क्षेत्रीय भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि बिजौलियां पंचायत समिति के लिए प्रधान पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है. कांग्रेस को जरूर बहुमत मिला है, लेकिन आरक्षित वर्ग से कोई उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ है. ऐसे में मुझे आशा और विश्वास है कि भाजपा का प्रधान बनेगा.
भाजपा की ओर से बन सकता है निर्विरोध प्रधान: भीलवाड़ा जिले की बिजौलियां पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए एससी के लिए आरक्षित होने के साथ ही कांग्रेस को बहुमत होने पर भी भाजपा का निर्विरोध प्रधान बन सकता है. क्योंकि प्रधान पद के लिए आरक्षित सीट होने के कारण कांग्रेस की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं हो पाएगा. ऐसे में भाजपा की ओर से विजयी पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध प्रधान बन सकते हैं.
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बाड़मेर में 67 साल से कांग्रेस का जिला प्रमुख: वर्ष 1959 में जिला परिषद के पहले चुनाव में कांग्रेस के वृद्धिचंद जैन प्रमुख चुने गए थे. इसके बाद लगातार कांग्रेस के ही जिला प्रमुख निर्वाचित हुए और अब 13वीं बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जिला प्रमुख बनाएगी. इस चुनाव में जिला परिषद की 37 सीटों में से 21 पर कांग्रेस, 11 पर भाजपा और 5 सीटों पर आरएलपी ने बाजी मारी है. कांग्रेस ने पंचायत समितियों में भी जबरदस्त बढ़त ली है. 17 पंचायत समितियों में कांग्रेस को 10 में स्पष्ट बढ़त मिली है. 2 में भाजपा को बढ़त है. 5 में आरएलपी को बढ़त है. वहीं, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी ने भी इन चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. कांग्रेस से पति-पत्नी जीतेकांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गफूर अहमद जिला परिषद वार्ड 15 से चुनाव लड़ रहे थे. इनकी पत्नी शम्मा बानो धनाऊ पंचायत समिति के वार्ड 5 से चुनाव लड़ रही थीं. गफूर अहमद 6500 वोट से जीते. पत्नी शम्मा बानो 2375 वोट से जीत गईं.
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