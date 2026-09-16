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डाडासीबा में सियासी टकराव, भाजपा की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, भड़के BJP नेता

BJP की जन आक्रोश रैली का कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध ( ETV Bharat )

बिक्रम ठाकुर ने दावा किया कि जनता कांग्रेस सरकार से निराश है और साल 2027 में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है. भाजपा विधायक ने पेंशन, सहारा योजना और हिमकेयर जैसी योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया है.

"महिलाओं को 1500 रुपए नहीं 69,000 रुपए दो. सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं से 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन अब अलग-अलग शर्तों के साथ इसकी बात की जा रही है. महिलाओं से अपील है कि वे गांव-गांव और पंचायतों में जाकर कांग्रेस की गारंटियों के बारे में लोगों को बताएं." - बिक्रम ठाकुर, भाजपा विधायक

रैली को संबोधित करते हुए बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले चार सालों में जसवां-परागपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ. उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के रैली में पहुंचने पर उनका आभार जताया. बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा की करीब एक हजार महिलाएं रैली में शामिल थीं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की करीब 15 महिलाएं विरोध के लिए खड़ी थीं. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में इससे पहले कभी इस तरह काले झंडे दिखाकर विरोध नहीं किया गया. बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को लेकर सवाल उठाए

देहरा: कांगड़ा जिले के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी पारा उस समय चढ़ गया, जब एक जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए. मंगलवार को भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की अगुवाई में डाडासीबा में सुक्खू सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई. वहीं, रैली के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर भाजपा के प्रदर्शन का विरोध किया. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.

वहीं, भाजपा की रैली के दौरान काले झंडे दिखाने वाली जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस नेता नीलम कुमारी ने बिक्रम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को कांग्रेस सरकार की 1500 रुपए की सम्मान निधि पर सवाल उठाने से पहले केंद्र की मोदी सरकार के पुराने वादों का हिसाब जनता को देना चाहिए. नीलम कुमारी ने 15 लाख रुपए खाते में आने और दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि इन वादों का क्या हुआ, भाजपा पहले इसका जवाब दे. विदेशों में जमा धन वापस लाने और क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने के वादे को लेकर भी भाजपा पर सवाल उठाए.

"1500 रुपए की तो बात छोड़िए, पहले भाजपा अपने पुराने वादों का हिसाब दे." - नीलम कुमारी, कांग्रेस नेता

कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा को दिखाए काले झंडे (ETV Bharat)

इस दिन से महिलाओं को मिलेगी सम्मान निधि

कांग्रेस नेता नीलम कुमारी ने दावा किया कि 1500 रुपए की सम्मान निधि को लेकर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है और 2 अक्टूबर से महिलाओं के खातों में सम्मान निधि दिए जाने की बात कही गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इस संबंध में घोषणा की है तो भाजपा द्वारा इसके खिलाफ जन आक्रोश रैली क्यों निकाली जा रही है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिलाओं ने इसी मुद्दे पर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है.

काले झंडों पर बिक्रम ठाकुर की चेतावनी

वहीं, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की जन आक्रोश रैली में काले झंडे दिखाए जाने पर बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी इस तरह का विरोध नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर काले झंडे दिखाने की परंपरा आगे बढ़ती है तो भाजपा कार्यकर्ता भी इसका जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे.

भाजपा रैली में काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस पर भड़के BJP नेता (ETV Bharat)

कांग्रेस सरकार पर लगाए ये गंभीर आरोप

इस दौरान बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक साल में एक लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को इसका लाभ नहीं मिला है. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि तबादलों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज या प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया है. बिक्रम ठाकुर ने डाडासीबा क्षेत्र में पूर्व भाजपा सरकार के समय किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब घोषणाओं के बजाय धरातल पर काम चाहिए.

डाडासीबा में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव (ETV Bharat)

कांग्रेस-भाजपा में सियासी टकराव तेज

वहीं, डाडासीबा में हुए इस सियासी घटनाक्रम से साफ है कि जसवां-परागपुर में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. एक तरफ भाजपा सुक्खू सरकार की गारंटियों और स्थानीय विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा से केंद्र सरकार के पुराने वादों का हिसाब मांग रही है. रैली और विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से डाडासीबा में काफी देर तक राजनीतिक माहौल गरमाया रहा.