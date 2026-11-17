अंकिता भंडारी की चैट सार्वजनिक किए जाने पर विवाद, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विनोद आर्या के घर के बाहर प्रदर्शन
कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में पूर्व BJP नेता विनोद आर्या के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. मामला अंकिता भंडारी से जुड़ा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 2:19 PM IST
हरिद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चैट सार्वजनिक किए जाने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. आज कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जाधारी मंत्री विनोद आर्या के घर के लिए कूच किया. एक दिन पहले ही पहाड़ी महासभा की ओर से नगर कोतवाली पुलिस को विनोद आर्या के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई थी. प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए विनोद आर्या के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.
17 नवंबर मंगलवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विनोद आर्या के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचीं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घर की ओर जाने से रोकने का प्रयास किया. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया.
विनोद आर्या के घर की ओर जाने के दौरान सड़क पर धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई. इसी दौरान ज्योति रौतेला समेत कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता सड़क पर गिर गईं. इसके बाद मौके पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.
बता दें कि, रविवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य दोषी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या हाल ही में मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने मामले से जुड़ी चैट सार्वजनिक की थी. चैट सामने आने के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं. पहाड़ी महासभा ने इसी मामले को लेकर एक दिन पहले नगर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी.
इसी क्रम में मंगलवार को विनोद आर्या के आवास के बाहर पुलिस की तैनाती और महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अंकिता प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है.
विनोद आर्या ने चैट सार्वजनिक करके अंकिता भंडारी का चरित्र हनन किया है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विनोद आर्या का बेटा अंकिता भंडारी के साथ दुर्व्यवहार और हत्या की वारदात को अंजाम देता है. दूसरी तरफ विनोद आर्या बेटे को मासूम बता रहा है. कोर्ट में मामला होने के बाद विनोद आर्या ने चैट सार्वजनिक कर निजता को भंग किया है. ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता. विनोद आर्या की गिरफ्तारी होनी चाहिए.
-ज्योति रौतेला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड-
ज्योति रौतेला ने कहा कि, प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर वो अपना पक्ष रखेंगी.
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