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अंकिता भंडारी की चैट सार्वजनिक किए जाने पर विवाद, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विनोद आर्या के घर के बाहर प्रदर्शन

कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का विनोद आर्या के घर के बाहर प्रदर्शन ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चैट सार्वजनिक किए जाने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. आज कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जाधारी मंत्री विनोद आर्या के घर के लिए कूच किया. एक दिन पहले ही पहाड़ी महासभा की ओर से नगर कोतवाली पुलिस को विनोद आर्या के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई थी. प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए विनोद आर्या के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.

17 नवंबर मंगलवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विनोद आर्या के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचीं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घर की ओर जाने से रोकने का प्रयास किया. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया.