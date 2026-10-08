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फरीदाबाद: कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में दे दना दन, महिला नेताओं ने एक दूसरे पर बरसाये थप्पड़, लोगों ने किया बीच बचाव

FARIDABAD CONGRESS PROTEST ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला. इस दौरान दो महिला कांग्रेस नेताओं के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई. जिसका वीडियो सामने आया है. पैदल मार्च के दौरान हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. दोनों महिला नेताओं ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारे. घटना के बाद प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया.

फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में ओल्ड फरीदाबाद स्थित चांदी वाली धर्मशाला से पथवारी मंदिर तक पैदल मार्च निकाला जा रहा था. इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था. पैदल मार्च के दौरान बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकीं पराग शर्मा पार्टी का बैनर पकड़कर चल रही थीं.