फरीदाबाद: कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में दे दना दन, महिला नेताओं ने एक दूसरे पर बरसाये थप्पड़, लोगों ने किया बीच बचाव
फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला. इस दौरान दो महिला कांग्रेस नेताओं के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई.
Published : October 8, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 6:13 PM IST
फरीदाबाद: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाला. इस दौरान दो महिला कांग्रेस नेताओं के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई. जिसका वीडियो सामने आया है. पैदल मार्च के दौरान हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. दोनों महिला नेताओं ने एक-दूसरे को थप्पड़ मारे. घटना के बाद प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया.
फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में ओल्ड फरीदाबाद स्थित चांदी वाली धर्मशाला से पथवारी मंदिर तक पैदल मार्च निकाला जा रहा था. इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था. पैदल मार्च के दौरान बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकीं पराग शर्मा पार्टी का बैनर पकड़कर चल रही थीं.
दो कांग्रेस महिला नेताओं के बीच मारपीट: पराग शर्मा के साथ पार्टी की नेता गजना लांबा भी मौजूद थीं. मार्च के दौरान गजना लांबा आगे निकलने का प्रयास कर रही थीं. इस बात को लेकर दोनों महिला नेताओं के बीच कहासुनी हो गई. कहासुनी के दौरान पराग शर्मा ने गजना लांबा को थप्पड़ मार दिया. इसके जवाब में गजना लांबा ने भी पराग शर्मा को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.
प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने बीच-बचाव किया: अचानक हुए इस घटनाक्रम से पैदल मार्च में शामिल अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर चला गया. दोनों महिला नेताओं के बीच विवाद बढ़ता देख जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक और अन्य कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने दोनों को अलग कराया, जिसके बाद स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया.
जिला अध्यक्ष बोले- बातचीत से सुलझा लेंगे मामला: घटना को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने कहा कि "पैदल मार्च के दौरान भीड़ में एक-दूसरे का हाथ लग जाना सामान्य बात है. दोनों नेताओं के बीच जो हाथापाई हुई है, उसे आपसी बातचीत के जरिए जल्द ही सुलझा लिया जाएगा." प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना के बाद कांग्रेस के स्थानीय संगठन में विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, दोनों महिला नेताओं के बीच विवाद की पूरी वजह और घटनाक्रम को लेकर उनके पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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