प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेसियों का छलका दर्द, भावुक होकर रोने लगीं प्रखंड महिला अध्यक्ष

रांची: कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में आयी पश्चिम सिंहभूम के गोईलकेरा प्रखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता लकड़ा सोमवार अपनी बात कहते कहते कैमरे के सामने ही रोने लगीं. उनको इस बात का दुख है कि सहयोगी होकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता उन्हें सहयोग नहीं करते, बल्कि उनके कामों में उल्टे बाधा डालते हैं, मान सम्मान देना तो दूर की बात है.

सुनीता 10 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने सोमवार को रांची आयी हुई थी. उन्होंने बताया कि ग्रासरूट पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जब योजनाओं को लेकर जरूरतमंदों के बीच जाती हैं तो झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बाधा डाली जाती है, जबकि सिंहभूम की एमपी और जहां से सुनीता आती हैं उस क्षेत्र के एमएलए दोनों सहयोगी पार्टी झामुमो के हैं, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जाता है.

जानकारी देते कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी (ईटीवी भारत)

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू से जब ईटीवी भारत संवाददाता ने सुनीता लकड़ा के लिए झामुमो की ओर से ही स्थानीय स्तर पर खड़ी की जा रही परेशानी के संबंध में बात की तो के राजू ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कई जिलों से ऐसी जानकारी मिली है. ऐसे में वह शीघ्र राज्य के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है. ऐसे में कांग्रेस जल्द नया कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग करेगी.



पार्टी संगठन के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम: के राजू