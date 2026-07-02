रोमांचक मुकाबले में कांग्रेस की जीत, इस पंचायत समिति में एक-एक वोट से तय हुए अध्यक्ष-उपाध्यक्ष
परिणाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 8:00 PM IST
रामपुर: शिमला जिले की रामपुर पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने बेहद रोमांचक मुकाबले में एक-एक वोट से जीत दर्ज कर दोनों शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया. 19 सदस्यीय पंचायत समिति में कांग्रेस के 10 और भाजपा के 9 सदस्य होने के कारण चुनाव पहले से ही बेहद दिलचस्प माना जा रहा था. अंततः कांग्रेस ने अपना बहुमत बरकरार रखते हुए दोनों पद अपने नाम कर लिए.
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत
अध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर-08 धारगौरा से पूजा कुमारी विजयी रहीं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर-19 कॉलेज क्षेत्र से सुनील दत्त ने जीत दर्ज की. दोनों कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं. वहीं भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए सराहन वार्ड से सुषमा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
एसडीएम ने घोषित किए आधिकारिक परिणाम
निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने दोनों पदों के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए. उन्होंने बताया कि निर्वाचन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-126 तथा नियम 85 और 86 के तहत संपन्न कराया गया.
राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही जीत
रामपुर विधानसभा क्षेत्र लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का राजनीतिक गढ़ रहा है. ऐसे में पंचायत समिति के दोनों शीर्ष पदों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत को क्षेत्र में पार्टी के मजबूत संगठन और जनसमर्थन का संकेत माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह परिणाम स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की पकड़ को और मजबूत करेगा.
समर्थकों में जश्न का माहौल
परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि नया नेतृत्व राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पंचायत समिति के सभी क्षेत्रों के संतुलित और समग्र विकास को प्राथमिकता देगा.
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