खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत, विनीता पूनिया ने एक वोट से भाजपा को हराया
कोर्ट ने 21 सितंबर को मतदान के दौरान डाले गए 19 मतों की गणना कर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे.
Published : September 26, 2026 at 12:07 PM IST
सीकर : खाटूश्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चल रहा चुनावी और कानूनी विवाद शनिवार को परिणाम के साथ समाप्त हो गया. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद 21 सितंबर को डाले गए 19 मतों की शनिवार सुबह मतगणना कराई गई. इसमें कांग्रेस की विनीता पूनिया ने भाजपा की प्रेम देवी को एक वोट से हरा दिया. विनीता पूनिया को 10 वोट मिले, जबकि भाजपा की प्रेम देवी के पक्ष में 9 वोट आए.
रिटर्निंग अधिकारी और सहायक कलेक्टर कपिल उपाध्याय ने परिणाम जारी किया. परिणाम सामने आते ही कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया. समर्थकों ने खुशी जताई और बाबा श्याम के जयकारे लगाए. खाटूश्यामजी में नगर पालिका के दूसरे बोर्ड गठन में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है. इससे पहले यहां पर भाजपा की ममता मुंडोतिया अध्यक्ष थीं.
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई मतगणना : पालिकाध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वार्ड 11 की पार्षद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की ओर से याचिका दायर की गई थी. 24 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 25 सितंबर को प्रस्तावित पुनर्मतदान को निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने 21 सितंबर को मतदान के दौरान डाले गए 19 मतों की गणना कर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्वाचन अधिकारी को मिलने के बाद मतगणना की प्रक्रिया तय की गई. शनिवार सुबह नगरपालिका कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच सील मतपेटी खोली गई और उसमें मौजूद 19 मतों की गिनती की गई.
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20 सदस्यीय बोर्ड में 19 पार्षदों ने डाला था वोट : खाटूश्यामजी नगर पालिका के 20 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, 3 निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं. 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था. इसमें 20 में से 19 पार्षदों ने मतदान किया था. वार्ड 10 की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान में शामिल नहीं हुई थीं. मतदान के बाद सभी 19 मतों को मतपेटी में सुरक्षित कर सील कर दिया गया था. चुनाव को लेकर विवाद के चलते पुनर्मतदान की स्थिति बनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुराने मतों की ही गिनती कर परिणाम घोषित किया गया. मतगणना में विनीता पूनिया को 10 और प्रेम देवी को 9 मत मिले. इस तरह विनीता पूनिया ने एक वोट के अंतर से पालिकाध्यक्ष का चुनाव जीत लिया.
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