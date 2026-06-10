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देहरादून भेषज संघ पर फिर से कांग्रेस का कब्जा, नहीं टूटा दशकों का रिकॉर्ड

देहरादून: जिला सहकारी भेषज संघ में एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमाया है. साल 1988 से अभी तक लगातार कांग्रेस का इस बोर्ड पर कब्जा रहा है. इस बार बोर्ड में मंजू शर्मा अध्यक्ष और संजय काला निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं.

बता दें कि देहरादून में जिला सहकारी भेषज संघ का बीते 9 जून को चुनाव हुआ था. इस चुनाव में 10 निदेशकों में से 9 पर कांग्रेस का कब्जा रहा. इधर बोर्ड में भाजपा का एक निदेशक बना है. कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी और सहकारी बाजार के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया कि बुधवार को जिला सहकारी भेषज संघ देहरादून के निर्वाचन हुए थे. जिसमें सभापति यानी अध्यक्ष के तौर पर मंजू शर्मा और उपसभापति के तौर पर संजय काला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

उन्होंने बताया मंजू शर्मा 2018 से 2023 तक सहकारी बाजार में निदेशक रहीं. इससे पहले उन्होंने भेषज संघ के निदेशक के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है. वहीं, संजय काला इससे पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति, झंडा बाजार भी अध्यक्ष रहे. साल 1988 से अभी तक यह लगातार कांग्रेस का बोर्ड रहा है.