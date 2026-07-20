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चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस: मेनिफेस्टो और बूथ स्तर की रणनीतियों पर फोकस, तैयार किया जा रहा रोड मैप

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है. साथ ही कांग्रेस समय रहते मेनिफेस्टो पर कार्य करेगी.

Leader of Opposition Yashpal Arya
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 7:09 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 7:18 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सुझावों के आधार पर अपना मेनिफेस्टो तैयार करने जा रही है. कमेटी के सभी नेताओं के साथ पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक कर चुकी हैं. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए कमेटी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और चुनाव को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है.

गौर हो कि कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मेनिफेस्टो और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं.आगामी चुनाव के मेनिफेस्टो में पूरी तरह से जनता के बुनियादी जरूरतों और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश होगी.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि आने वाले दिनों के लिए पार्टी की ओर से एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, ताकि पार्टी चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर सके. उन्होंने बताया कि कमेटी की ओर से इस बात की चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत, ग्राम स्तर यहां तक की पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट और सक्रिय किया जाए, इन सब विषयों पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है.

उन्होंने बताया कि बूथ स्तर के एजेंट से लेकर सभी को जरूरी जिम्मेदारियां देने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है. यशपाल आर्य ने बताया कि यह सब विषय निश्चित रूप से आवश्यक हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी. बता दें कि उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव की रूपरेखा और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की कई मुद्दों में घेरने की कोशिश कर रही है.

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Last Updated : July 20, 2026 at 7:18 AM IST

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