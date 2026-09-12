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कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को बताया पिछड़ा विरोधी, जनगणना कॉलम में ओबीसी कोड की मांग को लेकर 16 सितंबर को लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन

कांग्रेस की प्रेस वार्ता ( Etv Bharat )