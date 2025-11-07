ETV Bharat / state

कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों के काम की पार्टी करेगी समीक्षा, प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी रिपोर्ट

रांची: हेमंत सरकार 2.0 के एक साल पूरा होने से पहले झारखंड कांग्रेस अपने कोटे के चारों मंत्रियों के द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा करेगी. झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने अपने चारों मंत्रियों को इस बाबत पत्र भेजा है. साथ ही जल्द से जल्द अपने अपने विभागों में किये गए सभी बड़े कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है.

'अपने मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा मांगना सामान्य बात'

इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि पार्टी अपने कोटे के मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करती है. राकेश सिन्हा ने कहा कि संगठन लगातार अपने क्रियाकलापों की समीक्षा करती है, उसी प्रकार जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं उनके भी कार्यकलापों की भी संगठन समीक्षा करती है. यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसके तहत ही मंत्री से एक साल के कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी (ETV Bharat)

राकेश सिन्हा ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र वादे जनता से किए हैं. उनको कितना अमलीजामा पहनाया गया है और कितना काम बाकी है. यह भी देखना जरूरी है क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता राज्य की जनता का हित है. इसलिए राज्य के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आये. इसलिए अपने मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं, वैसे हमारे कोटे के सभी मंत्री बेहतर काम कर है और जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है लेकिन यह संगठन की एक प्रक्रिया है.