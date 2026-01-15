ETV Bharat / state

किसान सुखवंत आत्महत्या, कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का करेंगी घेराव, सरकार के खिलाफ होगा हल्ला बोल

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आह्वान किया है कि कल सभी कांग्रेसी इस गंभीर विषय पर उत्तराखंड के पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे.

प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उधम सिंह नगर में किसान के आत्महत्या किए जाने का मामला काफी गंभीर है. काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह से 4 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी होने के बाद आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, जिसके बाद यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है.

देहरादून: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है. शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे. कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने ये जानकारी दी है.

कांग्रेसी उस प्रत्यावेदन में यह मांग उठाएंगे कि किसान के आत्महत्या मामले पर अभी तक जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी के बारे में मृतक किसान के परिजन बार-बार बात कर रहे हैं. इसलिए जब तक वहां के एसएसपी पर निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक कांग्रेसी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे. कल सभी कांग्रेसी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का कूच करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं.

बता दें कि काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया था. वीडियो में सुखवंत सिंह ने बताया था कि उसके साथ जमीन खरीदने के नाम पर करीब चार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है. इस मामले में सुखवंत सिंह ने कई पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से जहां जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, तो वहीं जिन पुलिसकर्मियों पर सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले आरोप लगाए थे, उसमें से दो को सस्पेंड किया है. वहीं 10 को लाइन हाजिर. सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर भी कुमाऊं से गढ़वाल रेंज में कर दिया गया है.

पढ़ें---