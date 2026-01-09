ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत तेज, उत्तराखंड में 10 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी कांग्रेस

देहरादून: मनरेगा योजना (MGNREGA) का नाम अब VB–G RAM-G क‍िया गया है. नाम बदलने और बदलावों पर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि केंद्र की सरकार मनरेगा की आत्मा को खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश है.

उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यसमिति एक बैठक हुई थी. जिसमें फैसला लिया गया था कि यूपीए के समय में देश के लिए और गरीब लोगों के लिए दुनिया का एकमात्र पाथ ब्रेकिंग कार्यक्रम लागू किया गया था, उसे केंद्र की मोदी सरकार खत्म करना चाहती है. यह कार्यक्रम मनरेगा तब शुरू हुआ, तब यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने का बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था.

मनरेगा ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया और उनके हाथों में काम दिया. कोविड जैसी महामारी के समय में लोग मनरेगा से बच पाए और उन्हें रोजगार के अवसर मिले. उन्होंने कहा कि इसके विरोध में पूरे प्रदेश में 10 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा. 10 जनवरी को प्रत्येक जिले में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी और मनरेगा का नाम बदले जाने की सच्चाई बताई जाएगी. 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मे माल्यार्पण करके जिला स्तर पर एक दिन का अनशन रखेगी, इस अनशन में पार्टी के सभी नेता व मनरेगा से जुड़े ग्रामीणों को भी सम्मिलित किया जाएगा. उसके पश्चात 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर गांवों में लोगों के बीच चौपाल लगाई जाएगी.