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निकाय-पंचायत चुनाव में कांग्रेस का zen G कार्ड, 21 से 25 साल के युवाओं पर खास नजर

जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति में बदलाव करते हुए zen G और युवाओं को साधने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है. कांग्रेस ने युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले घोषित 50 प्रतिशत के मुकाबले अब 60 प्रतिशत तक टिकट युवाओं को देने की घोषणा की. पार्टी के इस फैसले को निकाय-पंचायत चुनाव से पहले नई पीढ़ी को साथ जोड़ने की बड़ी राजनीतिक कवायद माना जा रहा है. पार्टी ने अब zen G पर भी खास फोकस किया है. पार्टी की नजर 21 से 25 साल के युवाओं पर ज्यादा है. जैन जी मतदाताओं को रिझाने को पार्टी इस बार 21 से 25 साल के युवाओं को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी ताकि जैन जी का वोट हासिल किया जा सके.

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को सौंपा जिम्मा: इधर कांग्रेस ने zen G के बीच अपनी पहुंच बनाने की जिम्मेदारी अपने अग्रिम संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को सौंपी है. दोनों संगठन कल से जैन जी और युवा वर्ग के बीच संपर्क अभियान शुरू करेंगे. पार्टी का उद्देश्य युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना तथा उन्हें संगठन एवं चुनावी राजनीति से जोड़ना है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, पार्टी की कोशिश केवल जैन जी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के लिए आगे लाने की भी है. इसके लिए एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैन जी के साथ बैठकें और संवाद करेंगे.

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21 से 25 साल के युवाओं पर दांव: निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होने के कारण कांग्रेस इस बार 21 से 25 वर्ष के युवाओं को खास तौर पर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है. पार्टी ऐसे युवाओं की तलाश करेगी, जो अपने क्षेत्र में सक्रिय हों और जनता के बीच उनकी पहचान हो. 60 प्रतिशत युवा टिकट के फॉर्मूले को बड़े स्तर पर लागू किया जाता है तो इस बार बड़ी संख्या में युवा पहली बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. इससे कई वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है.