झारखंड में कांग्रेस 10 अक्टूबर को मनाएगी काला दिवस, सभी जिलों में होंगे विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस झारखंड के सभी जिलों में काला दिवस मनाएगी. प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 7:01 AM IST
रांची: झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस 10 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगी. भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा तथा देश की चुनावी व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जारी कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी संघर्ष के तहत ये कदम उठाया जाएगा. इस दिन जिला मुख्यालयों पर व्यापक पैमाने पर धरना और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता व्यापक रूप से शामिल होंगे.
सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिला मुख्यालयों में काला दिवस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता, सक्रियता और व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करें.
कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र, संविधान तथा देश की चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता एवं अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक लोकतांत्रिक नागरिक की जिम्मेदारी है. “काला दिवस” के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और संविधान की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से व्यक्त करेंगे.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे.
यह भी पढ़ें:
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश
भूत का रूप धारण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर DC कार्यालय का घेराव
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, कालिख पोतने और पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में FIR