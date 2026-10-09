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झारखंड में कांग्रेस 10 अक्टूबर को मनाएगी काला दिवस, सभी जिलों में होंगे विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस 10 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगी. भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा तथा देश की चुनावी व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जारी कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी संघर्ष के तहत ये कदम उठाया जाएगा. इस दिन जिला मुख्यालयों पर व्यापक पैमाने पर धरना और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता व्यापक रूप से शामिल होंगे.