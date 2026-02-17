ETV Bharat / state

'बजट सत्र में कानून व्यवस्था पर हरियाणा सरकार को घेरेगी कांग्रेस, हुड्डा बोले - काम रोको प्रस्ताव लाएंगे

आगामी बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है. कांग्रेस राज्य में कानून व्यवस्था, बुढ़ापा पेंशन सहित अन्य मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली है.

LAW AND ORDER IN HARYANA
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 17, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी काम रोको प्रस्ताव लाएगी. ये जानकारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को रोहतक में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी.

'प्रदेश में पूरी तरह से विफल सरकार है': उन्होंने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि "आज संगठित अपराध के मामले में हरियाणा, देश में नंबर वन है. प्रदेश में इस समय 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं. डॉक्टरों और व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकियां मिल रही हैं और वे डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की वजह से उद्योग पलायन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से विफल सरकार है."

कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमला (Etv Bharat)

'कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर FIR कराना गलत': भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल जिला के गुहला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर केस दर्ज करने का विरोध किया. दरअसल देवेंद्र हंस ने एक माह पहले प्रदर्शन के दौरान एसडीएम प्रमेश सिंह को झुनझुना थमा दिया था. एसडीएम ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दी थी, जिस पर अब विधायक और उसके 4 साथियों पर केस दर्ज किया गया है. इसी पर हुड्डा ने कहा कि "लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए विरोध का यही तरीका है, इसके बावजूद विधायक पर केस दर्ज किया गया है, जो सही नहीं है."

'24 फसलों पर एमएसपी का दावा झूठा': पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को किसानों के साथ धोखा बताया. उन्होंने कहा कि "यह डील किसानों के लिए बर्बादी लेकर आएगी और अमेरिका के दबाव में की गई है." इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में किसानों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाया और प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी देने के सरकार के दावे को झूठा बताया. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड काटने पर भी प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया.

ये भी पढ़ें-SYL पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, "भाजपा सरकार पंजाब पर कोर्ट में अवमानना का मुकदमा डालें, अब बातचीत का औचित्य नहीं"

TAGGED:

HARYANA BUDGET SESSION
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA
CONGRESS ON BUDGET SESSION
LAW AND ORDER IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.