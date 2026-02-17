ETV Bharat / state

'बजट सत्र में कानून व्यवस्था पर हरियाणा सरकार को घेरेगी कांग्रेस, हुड्डा बोले - काम रोको प्रस्ताव लाएंगे

'प्रदेश में पूरी तरह से विफल सरकार है': उन्होंने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि "आज संगठित अपराध के मामले में हरियाणा, देश में नंबर वन है. प्रदेश में इस समय 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं. डॉक्टरों और व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकियां मिल रही हैं और वे डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की वजह से उद्योग पलायन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से विफल सरकार है."

रोहतक: हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी काम रोको प्रस्ताव लाएगी. ये जानकारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को रोहतक में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी.

कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमला (Etv Bharat)

'कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर FIR कराना गलत': भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल जिला के गुहला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर केस दर्ज करने का विरोध किया. दरअसल देवेंद्र हंस ने एक माह पहले प्रदर्शन के दौरान एसडीएम प्रमेश सिंह को झुनझुना थमा दिया था. एसडीएम ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दी थी, जिस पर अब विधायक और उसके 4 साथियों पर केस दर्ज किया गया है. इसी पर हुड्डा ने कहा कि "लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए विरोध का यही तरीका है, इसके बावजूद विधायक पर केस दर्ज किया गया है, जो सही नहीं है."

'24 फसलों पर एमएसपी का दावा झूठा': पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को किसानों के साथ धोखा बताया. उन्होंने कहा कि "यह डील किसानों के लिए बर्बादी लेकर आएगी और अमेरिका के दबाव में की गई है." इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में किसानों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाया और प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी देने के सरकार के दावे को झूठा बताया. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड काटने पर भी प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया.