उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक, 16 फरवरी को होगा राजभवन कूच, जानिये तैयारियां

इस बैठक में पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी रही. सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नेतृत्व को आश्वस्त किया कि वह अधिक से अधिक संख्या में जनता को राजभवन कूच से जोड़ने का काम करेंगे. इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करेंगे. इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं. जिससे भारी संख्या में लोग राजभवन कूच मे शामिल हो सकें.

देहरादून: कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव की तैयारियां तेज कर दी है. मंगलवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित होने जा रहे राजभवन घेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की.

उन्होंने कहा आज सरकार जिस तरह से काम कर रही है. उससे जनता में वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है. ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का दायित्व बनता है कि वह आम जनता के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है. आये दिन हत्या, डकैती, चेन स्नेचिंग चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं. इससे आम जनता कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोशित है. राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इनमें अधिकतर मामलों में भाजपा के नेता संलिप्त पाये गए हैं. जिस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है वहां भ्रष्टाचार चरम पर है.

बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं. किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. आज प्रदेश को खनन माफिया शराब माफिया और भू माफिया सरकार को चला रहे हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक है. प्रीतम सिंह ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया. उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को राजभवन घेराव के माध्यम से धामी सरकार की जन विरोधी नीतियों और असंवेदनशीलता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है.

