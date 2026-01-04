ETV Bharat / state

कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, बापू वाटिका से लोकभवन तक निकालेंगे आक्रोश मार्च

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है. इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी.

Congress will launches Save MGNREGA campaign in Jharkhand
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, रांची (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 4, 2026 at 8:15 PM IST

रांची: "मनरेगा" योजना की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाये गए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) योजना के विरोध में 05 जनवरी को लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन के साथ झारखंड कांग्रेस विधिवत मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी.

इस कार्यक्रम में AICC के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद, भूपेंद्र मरावी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित पार्टी कोटे के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे.

प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के. राजू 05 जनवरी से 07 जनवरी 2026 तक झारखंड प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान के. राजू 05 जनवरी को लोकभवन मार्च में शामिल होंगे. वहीं 06 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व लोकसभा-विधानसभा प्रत्याशियों और जिला पर्यवेक्षकों के साथ राजकीय अतिथिशाला मोरहाबादी में वन-टू-वन मुलाकात एवं बैठक करेंगे.

07 जनवरी 2026 को दोपहर 02:30 बजे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में VB-GRAM-G बिल के प्रभाव, जिलावार जिम्मेदारियों के निर्धारण, समन्वय को अंतिम रूप देने तथा पूरे राज्य में एकजुट होकर एक समान संदेश के साथ कार्य करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. इस बैठक का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है.

