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झारखंड में 11 नवंबर को कांग्रेस करेगी थिंक-2029 का आयोजन, देशभर से अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ करेंगे शिरकत

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कांग्रेस 11 नवंबर को रांची में थिंक-2029 का आयोजन करने जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रदेश महासचिव आदित्य विक्रम ने संबोधित किया.

'थिंक 29' के तहत संगोष्ठी का आयोजन